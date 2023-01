In Kiel wird das Wasser im Fernwärmenetz grün eingefärbt, um Leckagen aufzuspüren. Auch im Neversdorfer See wird in den kommenden Tagen ein Markierungsstoff verwendet, der das Wasser grün färbt.

Das Wasser im Neversdorfer See und in der Leezener Au könnte in den kommenden Tagen auffällig grün werden. Dies kündigt die Wasserbehörde des Kreises Segeberg an. Ursache ist ein Markierungsstoff, der dem Wasser beigemischt werden soll.

