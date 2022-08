Während viele ihrer Mitschülerinnen und -schüler mittwochs nach dem Unterricht nach Hause laufen, freuen sich 12 Mädchen und Jungen riesig auf den Nachmittag, können sie sich dann doch im eigenen Schulgarten als Nachwuchsgärtner beweisen. Mit beachtlichem Erfolg, denn ihre Arbeit trägt erste reife Früchte.

Alveslohe. Die lange, arbeitsintensive Vorbereitung und der enorme persönliche Einsatz vieler Helfer haben dafür gesorgt, dass auf einem rund 600 Quadratmeter großen gemeindlichen Grundstück hinter dem Sportplatz in Alveslohe ein schöner Schulgarten entstanden ist. Im Rahmen des Kurses „Vom Beet in die Küche“ der Offenen Ganztagsschule (OGTS) konnten die jungen Teilnehmer nun erstmals die Früchte ihrer Arbeit genießen. Die Eltern waren vom Angebot begeistert, griffen spontan gegen eine kleine Spende zu, als sie ihre Schützlinge vom ersten Treffen nach den Sommerferien abholten.

Im vergangenen Jahr wurde an der Alvesloher Grundschule die OGTS gestartet. Neben einer Frühbetreuung wird auch ein vielfältiges Nachmittagsprogramm angeboten. Eine Mutter, Stefanie Thormann, trat mit der Idee an OGTS-Koordinatorin Simone Müller heran, doch einen Schulgarten anzulegen und dann zu bewirtschaften. Die Kinder sollten voll mit einbezogen werden, so die Natur erkunden und ein Bewusstsein für die einheimischen Ressourcen entwickeln. Gesagt, getan, auch weil das Projekt bei Bürgermeister Peter Kroll sofort auf offene Ohren stieß.