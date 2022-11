﻿Behindertenbeirat Bad Bramstedt: Grundschülerin hat Idee fürs Logo

Bad Bramstedt. Der neu gegründete Beirat für Menschen mit Behinderung hat mithilfe von Viertklässlern ein Logo entworfen. Sophie aus dem vierten Jahrgang der Grundschule Am Bahnhof hatte ein Herz gemalt – umgeben von Menschen, von denen einige im Rollstuhl sitzen. „Das hat uns überzeugt, sie hat den ersten Platz gewonnen“, erklärte Gesa Müller vom Beirat. Ein Grafiker hat daraus das Logo gefertigt.

Der siebenköpfige Beirat hatte die Schulen um Mitwirkung an dem Malwettbewerb gebeten. Die Kinder sollten darstellen, wie sie sich ein Leben mit Behinderung vorstellen. Doch nur die Grundschule Am Bahnhof machte mit ihren beiden vierten Klassen mit. 18 Bilder wurden eingereicht, das Gemälde von Sophie ging daraus als Sieger hervor. An der Auswahl waren auch die Lebenshilfe Bad Bramstedt sowie Bürgermeisterin Verena Jeske, Bürgervorsteherin Annegret Mißfeldt und Sozialamtsleiter Jan Pedd beteiligt.

Grundschulklasse Bad Bramstedt erhält 150 Euro für die Klassenkasse

Gesa Müller und weitere Mitglieder des Beirates überreichten als Dank allen Viertklässlern einen Gutschein über 150 Euro für die Klassenkassen – und Ideengeberin Sophie bekam ein kleines Geschenk.

Das ist das neue Logo des Behindertenbeirates Bad Bramstedt. © Quelle: Beirat für Menschen mit Behinderungen

Der Beirat hatte sich im Mai dieses Jahres gegründet. Er besteht aus acht Mitgliedern – fünf Menschen mit Behinderung, einer Angehörige oder einem Angehörigen eines Gehandicapten und zwei Vertretern der örtlichen Wohlfahrtsverbände. Anliegen des Beirates ist es, Menschen mit Behinderung mehr Gehör in der Gesellschaft zu verschaffen. Die Mitglieder nehmen dafür an den Sitzungen der politischen Gremien in der Stadt teil, kümmern sich aber auch um Einzelanliegen von Bürgerinnen und Bürgern. Kontakt: Tel. 04192/50629 oder per E-Mail (menschen-mit-behinderungen@bad-bramstedt.de).

