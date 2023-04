Vandalismus im Wahlkampf

Wahlplakate beschmiert: Grüne in Bad Segeberg setzen Belohnung aus

Im März schon wünschten sich Gegner der Waffenlieferungen in die Ukraine die „Grünen an die Ostfront“. Nun beschmieren Unbekannte in Bad Segeberg Wahlplakate der Grünen unter anderem mit Anti-Kriegs-Botschaften. Für Hinweise auf die Täter wurde nun eine Belohnung ausgesetzt.