Bad Brmastedt. Im vergangenen Jahr setzte eine politische Mehrheit von CDU und Grünen durch, dass das Gymnasium mit seinen fast 1000 Schülern künftig mit einer Pelletheizung ausgestattet werden soll – gegen den Expertenrat. Die FDP stellt den Beschluss nun wegen der ebenfalls extrem steigenden Pelletpreise infrage. Erdwärme könnte eine mögliche Alternative sein, so die FDP. Die Grünen, die die Pelletheizung ins Spiel gebracht hatten, sind skeptisch, aber nicht grundsätzlich dagegen.

Die Jürgen-Fuhlendorf-Schule wird zurzeit mit einer Gasheizung, Baujahr 1989, beheizt. Sie sorgt für extreme Energiekosten, zumal das Hauptgebäude des Anfang der 70er Jahre gebauten Gymnasiums keinerlei Wärmedämmung aufweist. Die Stadtverordneten beschlossen im vergangenen Jahr mehrheitlich, die Gasheizung durch eine Pelletheizung zu ersetzen. Dazu müsste ein großer Pellet-Silo auf dem gerade erst neu gestalteten Schulhof aufgestellt werden. Die Begeisterung der Schulleitung war verhalten. Die von einem Energie-Berater favorisierte Lösung wäre ein mit Gas betriebenes Blockheizkraftwerk gewesen, doch die politische Mehrheit beharrte auf einer CO2-neutralen Lösung.

Bad Bramstedter Beschluss wurde nicht umgesetzt

Umgesetzt wurde der Beschluss bis heute nicht. In der Politik reifte der Gedanke, dass es wohl doch sinnvoller ist, zunächst den Altbau energetisch zu sanieren, um dann mit einer kleineren Heizungsanlage auszukommen. Mittlerweile steht fest, dass die Sanierung vom Land erheblich bezuschusst wird.

Außerdem stieg der Raumbedarf des Gymnasiums durch die Rückkehr zum G9-Abitur. Auf dem Schulgelände soll nun ein neues, separates Gebäude mit acht Unterrichtsräumen gebaut werden. Die FDP schlägt vor, den Neubau mit einer Erdwärmepumpe zu beheizen. Geprüft werden sollte zudem, ob mit der Pumpe auch der sanierte Altbau versorgt werden kann. Die Liberalen wollen beides im Bauausschuss als Prüfauftrag an die Verwaltung in den Bauausschuss einbringen. Die bereits beschlossene Pelletheizung ist "wegen explodierender Pelletpreise Fragen ausgesetzt", so FDP-Fraktionssprecher Dennis Schröder. Laut dem Portal Heizpellets24.de ist der Preis in einem Jahr um fast 270 Prozent gestiegen. Der Neubau biete die Chance, neu zu planen, meint Schröder.

FDP-Fraktionsvorsitzender Dennis Schröder (FDP) setzt auf eine Erdwärmeheizung. © Quelle: Einar Behn

Geprüft werden solle auch, ob eine Erdwärmeheizung schon in diesem Jahr in Betrieb gehen könnte, um damit den Altbestand zu beheizen. Schröder sagt, die Stadt müsse dringend etwas unternehmen, da die hohen Gaspreise den Haushalt der Stadt extrem belasten werden. Ähnlich hatte sich auch schon die SPD geäußert. Sie befürchtet mindestens eine Verdoppelung der Energieausgaben im kommenden Jahr auf dann zwei Millionen Euro.

Auch Grüne wollen nicht unbedingt an Pellets festhalten

Auch die Grünen, die die Pelletheizung einst beantragt hatten, zeigen sich gesprächsbereit. Der Antrag der FDP sei allerdings „aus der Hüfte geschossen“, findet Fraktionssprecher Gilbert Sieckmann-Joucken. Eine Erdwärmepumpe schon jetzt im unsanierten Altbau zu betreiben, sei wohl nicht möglich.

„Diese Technik verlangt nach großflächigen Heizkörpern oder Fußbodenheizungen“, so Sieckmann-Joucken. Die gebe es aber im Altbau nicht. „Die Klärung der Heizungsfrage muss mit der Sanierung des Altbaus einhergehen“, meint er. Die steht aber frühestens im nächsten Jahr an. Die Grünen würden nicht an der Pelletheizung festhalten, wenn die Erdwärmeheizung machbar sei. „Das wäre eine sinnvolle Lösung, der wir uns nicht entgegenstellen“, so Sieckmann-Joucken.