﻿Halle von Kräutertee-Unternehmen in Kaltenkirchen brennt

Dichter Qual über Kaltenkirchen: Am Mittwochabend stand eine Produktionshalle an der Rudolf-Diesel-Straße in Kaltenkirchen in Flammen. Die Feuerwehren der Region waren bis spät in der Nacht im Einsatz. Noch sind viele Fragen ungeklärt.

Am Mittwochabend brannte in Kaltenkirchen eine Produktionshalle für Kräutertee. Mehr als 80 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren waren vor Ort.

Kaltenkirchen. Großeinsatz für die Feuerwehren in und um Kaltenkirchen: Am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr rasten die Einsatzkräfte zu einer Produktionshalle für Kräutertee an der Rudolf-Diesel-Straße in Kaltenkirchen. Aus noch ungeklärter Ursache war – so die erste Vermutung – eine Maschine in Brand geraten. In Windeseile hatte sich das Feuer seinen Weg gesucht.

Starke Rauchentwicklung entstand, sodass die Warn-App Nina anschlug und die Bevölkerung informierte. Fenster und Türen in dem Bereich sollten geschlossen werden. Dicke Rauchwolken quollen aus dem Dach.

Dach der brennenden Halle musste geöffnet werden

Mehr als 80 Feuerwehrleute der Wehren Kaltenkirchen, Kisdorf, Henstedt-Ulzburg, Oersdorf und Alveslohe waren vor Ort. Die Atemschutzträger rückten in die große Wellblechhalle ein und konnten bestätigen, dass eine Maschine brannte. Das teilte Feuerwehrsprecher Christoph Rüter mit. Schnell wurde die Größe des Einsatzes hochgesetzt, sodass immer mehr Feuerwehrkräfte mit ihren Fahrzeugen nach Kaltenkirchen kamen. Mit dem Teleskopmast der Feuerwehr Kaltenkirchen und der Drehleiter der Henstedt-Ulzburger Feuerwehr wurden die Flammen von oben bekämpft. Zuvor musste mit schwerem Gerät das Blechdach geöffnet werden, wie Rüter erläuterte.

Mit dem Teleskopmast der Feuerwehr Kaltenkirchen und der Drehleiter der Henstedt-Ulzburger Wehr wurde das Feuer bekämpft. © Quelle: Nicole Scholmann

Menschen waren nach ersten Erkenntnissen nicht in Gefahr. Die Polizei hat die Ermittlungen noch am Abend aufgenommen. Der Einsatz dauerte bis in die Nacht. Nähere Informationen zum Feuer sollen am Donnerstag vorliegen.

Die Feuerwehren der Region waren erst vor Kurzem gefordert, als das Bürgerhaus in Kaltenkirchen in Flammen stand.