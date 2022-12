﻿So warm ist das Wasser in Schleswig-Holsteins Hallenbädern

Wegen der Energiekrise wurde die Wassertemperatur in vielen Hallenbädern Schleswig-Holsteins reduziert. Das macht sich auch bei den Besucherzahlen bemerkbar. Wie die Wassertemperaturen in den Bädern in Kiel, Preetz, Rendsburg, Eckernförde, Neumünster und der Therme in Kaltenkirchen sind, erfahren Sie hier.

Kiel. Bibbernd im Becken seine Bahnen zu ziehen ist nicht unbedingt das, was sich Freizeitschwimmerinnen und -schwimmer vorstellen, wenn sie sich in Schleswig-Holsteins Schwimmbecken schwingen. Aufgrund der Energiekrise haben viele Hallenbäder die Wassertemperaturen gesenkt – diese schwanken nun zwischen 25 und 32 Grad.

Allzu kalt hört sich das erst einmal nicht an. Trotzdem scheint sich die Verringerung der Wassertemperaturen auf die Besucherzahlen der Schwimmbäder auszuwirken.

So warm ist es im Hörnbad in Kiel

Um Energie zu sparen, senkte das Hörnbad in Kiel die Temperatur im Sportbecken von 26 auf 25 Grad und im Lehrbecken von 28 auf 27 Grad. Aktuell werde damit Stufe 1 des vom Oberbürgermeister vorgegebenen Stufenplanes umgesetzt, so Kieler Bäderchef Frank Löser. Dadurch würden insgesamt gut 25 Prozent an Energie eingespart.

Wie sich das auf die Besucherzahlen auswirke, beantwortete Löser wie folgt: „Die Zahlen liegen noch unter den Vergleichszahlen aus dem Jahr 2019, das allerdings auch den absoluten Bestwert der Nutzungen der Kieler Bäder seit Beginn der Neuausrichtung in 2005 aufwies.“ Die Senkung der Badewassertemperatur könne hier allerdings nicht als einzige Erklärung herhalten, die Langzeitfolgen der Pandemie würden ebenso einen Einfluss auf die Besucherinnen und Besucher haben.

Bad am Stadtwald Neumünster: Wassertemperatur bei über 30 Grad

Auch im Bad am Stadtwald in Neumünster seien die Besucherzahlen zurückgegangen, sagte Bereichsleiter Jonas Römer. „Der Rückgang hält sich allerdings in Grenzen, was die Energiesparmaßnahmen angeht. Es ist eher die Krankheitswelle, die momentan rumgeht“, erklärt Römer.

Denn auch in Neumünster gebe es immer noch Becken, in denen die Temperatur nicht angepasst wurde, wie dem Kinderbecken, das weiterhin bei 32 Grad liegt und dem Gewöhnungsbecken bei 30 Grad. „Im Sportbecken und der Cabrio Halle, unserer 50-Meter-Schwimmbahn, haben wir die Temperatur jeweils von 27 auf 26 Grad reduziert“, erklärte Römer.

Im Freizeitbecken im Innenbereich sei die Temperatur von 32 auf 30 Grad herabgesetzt worden, im Außenbereich von 32 auf 26 Grad. Außerdem seien drei von vier Saunen geschlossen geworden – dafür gebe es für die Besucherinnen und Besucher aber auch einen ermäßigten Eintrittspreis.

Holstentherme Kaltenkirchen: Energiesoli sorgt für warmes Wasser

In der Holstentherme Kaltenkirchen wurde ein Energiesoli eingeführt, die Schwimmbecken und Saunen blieben somit von Energiesparmaßnahmen unberührt. Die Wassertemperatur beträgt daher weiterhin 32 Grad.

Dadurch sei sogar ein Anstieg der Besucherzahlen zu verzeichnen, so eine Mitarbeiterin der Holstentherme. Manche Besucherinnen und Besucher hätten außerdem die Rückmeldung gegeben, dass es ihnen in anderen Bädern zu kalt geworden sei.

Bäder in Rendsburg, Eckernförde und Schleswig mit mehreren Maßnahmen

In den Bädern in Rendsburg, Eckernförde und Schleswig wurde die Wassertemperatur auf 26 Grad herabgesetzt. Zusätzlich wurden die Wasserattraktionen, die mit Strom betrieben werden, abgestellt. Dazu gehören beispielsweise die Wasserrutschen und Massagedüsen, erklärte die Pressesprecherin der Stadtwerke SH, Sabine Windmann-Scheffer.

Außerdem wurden die Kinderbecken geschlossen. „Insgesamt haben wir 50 Prozent weniger Besucherinnen und Besucher“, erklärte Windmann-Scheffer.

Schwimmhalle Preetz: Warmbadetage fallen aus

Ähnlich drastische Maßnahmen ergriff auch die Schwimmhalle in Preetz. Auf Anfrage der Kieler Nachrichten erklärte Jörg Semmerling, Leiter des Sachgebiets der Stadt Preetz, dass sowohl die Warmbadetage am Dienstag und Mittwoch ausfallen würden, als auch die Badewassertemperatur um zwei Grad gesenkt worden sei. Damit betrage die Temperatur im Schwimmerbecken 26 Grad und im Lehrschwimmbecken 28 Grad.

Außerdem wurde der gesamte Saunabereich sowie das Dampfbad und das Solarium geschlossen. Dadurch ergebe sich im Vergleich zu den Werten von 2019 eine Verringerung der Besucherzahlen von rund 50 Prozent, so Semmerling.