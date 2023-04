﻿﻿Hamburger Unternehmen kauft Altenheim in Großenaspe

Für die Convivo-Heime im Kreis Segeberg sind offenbar Lösungen gefunden worden, die den Fortbestand sichern. Der Convivo-Konzern mit Sitz in Bremen hat im Januar Insolvenz angemeldet. Karoline Düringer, Leiterin der Seniorenresidenz Großenaspe, berichtete, wie es in ihrem Haus weitergeht.

Großenaspe. Es war eine bange Zeit für Bewohner, deren Angehörige und die Mitarbeiterinnen: Im Januar hatte der Altenheimbeteiber Convivo Insolvenz angemeldet, dem im Kreis Segeberg vier Heime gehörten. In Großenaspe blieben sogar zeitweilig die Gehaltszahlungen aus. Doch für die Seniorenresidenz im Amt Bad Bramstedt-Land ist die Zukunft gesichert. Auch für die anderen Heime sieht es gut aus, wenngleich sich die Leitungen noch bedeckt geben.

Ende Januar hatte Convivo die Insolvenz bekannt gegeben. Das in Bremen ansässige Unternehmen betrieb über 100 Heime in Norddeutschland. Die Rechtsanwälte Malte Köster (Verden) und Christoph Morgen (Kanzlei Brinkmann und Partner, Hamburg) wurden als vorläufige Insolvenzverwalter eingesetzt. Anfang April soll das Insolvenzverfahren vom zuständigen Gericht eröffnet werden. Für den Gesamtkonzern gibt es keinen Käufer, sodass für alle Heime neue Eigentümer gefunden werden müssen. Zum Teil ist das in Form von Paket- oder Einzelübernahmen auch gelungen, oder es stehen Vertragsabschlüsse kurz bevor.

Von den im Kreis Segeberg gelegenen Heimen in Bark-Bockhorn und Kisdorf waren keine Stellungnahmen zu erhalten. In Ellerau hieß es, man sei kurz vor dem Vertragsabschluss mit einem neuen Betreiber. Einen Schritt weiter ist bereits die Seniorenresidenz Großenaspe. Dort hat das Unternehmen Hanseatische Seniorenresidenzen aus Hamburg das Heim gekauft. Große Erleichterung herrscht seitdem unter Mitarbeitern, Bewohnern und Angehörigen. Die Hanseatischen Seniorenresidenzen betreiben im südlichen Schleswig-Holstein sechs Heime, eins in Mecklenburg-Vorpommern und drei in Niedersachsen.

Januar-Gehalt kam erst Mitte Februar

„Für uns war das ein Schock, als Ende Januar die Insolvenz bekannt gegeben wurde“, erinnert sich Heimleiterin Karoline Düringer. „Wir wussten nicht, wie es weitergeht.“ Zwar sei den 66 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugesichert worden, dass die Gehälter weiter gezahlt würden. Doch das Januargehalt wurde dann erst Mitte Februar überwiesen. Das habe einige ihrer Kolleginnen vor große Probleme gestellt. „Nicht jeder hat Rücklagen“, weiß auch Pflegedienstleiterin Stefanie Willers. „Wir haben aber zusammengehalten“, erinnert sich Leiterin Düringer. Nur zwei Kündigungen habe es gegeben. „Wir sind das Team Düringer, haben mir die Kolleginnen gesagt. Das hat mich sehr berührt.“ Jeder sei sich der Verantwortung für die alten Menschen im Heim bewusst gewesen. „Die Versorgung war zu allen Zeiten sichergestellt. Dafür bin ich allen Mitarbeitern sehr dankbar“, so die Heimleiterin.

Verunsichert hatten auch die Bewohner und deren Angehörige reagiert, als sie über die Zahlungsunfähigkeit des Convivo-Konzerns informiert wurden. „Einige Bewohner sind auch ausgezogen“, berichtete Heimleiterin Düringer. Mittlerweile sei jedoch Ruhe eingekehrt. Die Auslastung des Heimes sei bereits wieder gestiegen. 66 Menschen leben zurzeit in der Seniorenresidenz Großenaspe. Maximal können dort 90 wohnen. Da es Ende letzten Jahres aber einen Wasserschaden gab, war eine volle Auslastung des Heimes nicht möglich. Im April wird das Mitarbeiterteam um vier neue Kolleginnen verstärkt.