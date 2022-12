﻿Vor 50 Jahren starb der Vater der Karl-May-Spiele

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg waren seine Lebensaufgabe. Von der ersten Spielzeit 1952 an kümmerte sich Hans-Heinrich Köster um alles rund um die Aufführungen am Kalkberg. Von Requisiten für Winnetou über Kartenverkauf bis hin zur Betreuung der Medien. Vor 50 Jahren ist er gestorben.

18 Jahre lang gehörten Stadtoberinspektor Hans-Heinrich Köster und Karl May zusammen, was auf diesem Foto von 1961 besonders zum Ausdruck kommt.

Bad Segeberg. Hans-Heinrich Köster als ausgesprochenes Organisationstalent wurde gleich bei den ersten Karl-May-Spielen 1952 mit in die Planungen und Umsetzung der Festspiele in Bad Segeberg eingesetzt. Nach den ersten Spielen waren sich die Verantwortlichen einig, dass in Zukunft die Organisation fest in der Hand einer Person liegen muss und das war ab 1953 Stadtinspektor Köster aus dem Fremdenverkehrsamt der Stadtverwaltung. 18 Jahre lang managte er diese schwierige, mit viel persönlichen Einsatz und Erfindungsreichtum erfordernden Aufgabe. Ende Dezember 1972, also vor 50 Jahren, ist der „Vater der Karl-May-Spiele“ gestorben.

Für die Karl-May-Spiele machte Hans-Heinrich Köster alles möglich

Bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1969 war Köster für Generationen von Mitwirkenden, Journalisten, Fotografen und manche Besucher die Karl-May-Spiele in Person. Während dieser Zeit strich er das Wort „unmöglich“ aus seinem Sprachschatz. Hatte der Dramaturg den Einfall, dass zwei Schecken während eines Balkan-Stückes ins Rund traben müssen, Hans-Heinrich Köster machte es möglich. Wozu gab es damals in der Kreisstadt die Kleinol GmbH, die sich auf Haarfärbemittel spezialisiert hatte? Das Ross wurde farbgerecht getönt. Und diese Nachricht wurde ein „Knüller“ für die Presse in Europa und in Übersee. Häufig genug wurden die Polizisten der Hamburger Davidswache an der Reeperbahn von Köster bemüht, um irgendein exotisches Requisit für die Aufführung aus einem Überseeladen im Hafenbereich zu besorgen. Und schon hatte Köster wieder einen Presseknüller. Überhaupt verstand er es, den Zeitungsleuten, den Männern von Funk und Fernsehen „ihre“ Storys „zu verkaufen“. Jedem die seine! Er wurde zum Spezialisten für indianische Folklore und für Karl May.

So wurden die Karl-May-Spiele sein Lebenswerk: In 18 Jahren sahen 1 582 996 Zuschauer die von Hans-Heinrich Köster organisierten Spiele. Im Durchschnitt also 88 000 Personen pro Jahr – und das trotz der von der Stadtverwaltung gewährten nur geringen personellen Ausstattung und knappen finanziellen Mittel.

Köster baute Fremdenverkehrsamt in Bad Segeberg auf

Hans-Heinrich Köster wurde 1903 in Bad Segeberg geboren, besuchte hier die Schule und wurde 16-jährig der jüngste Verwaltungslehrling in „seiner“ Stadt. Fünf Jahrzehnte lang hielt er dieser Stätte die Treue. Schon als junger Verwaltungsangestellter hielt er bereits Ausschau nach Bereichen, in denen er tätig werden konnte. 1926 wurde ihm der Aufbau des Fremdenverkehrsamtes in Bad Segeberg übertragen und er blieb bis zu seiner Pensionierung 1969 Leiter dieses Amtes.

Durch sein Organisationstalent wurde er gern bei Tagungen oder wassersportlichen Wettkämpfen mit einbezogen, so auch beim Treffen der Norddeutschen Wasserwanderer oder bei dem großen Bergturnfest in Segeberg. Die Vorarbeiten zum Bau eines Freilichttheaters, die Berichterstattung über den Bau sowie die Organisation der Veranstaltungen im Kalkbergrund Ende der 30er-Jahre waren seine Aufgaben.

In den Kriegsjahren organisierte Hans-Heinrich Köster die Erbsenernte

Als 1943 Bombenhagel auf Hamburg niedergingen, kamen die Ausgebombten mit Bussen, Autos und Handkarren auf dem Marktplatz von Bad Segeberg an. In Tag- und Nachteinsätzen verschaffte Hans-Heinrich Köster den Hamburgern in seiner Heimatstadt ein Dach über dem Kopf. Während der letzten Kriegsjahre wurde er durch den „Erbseneinsatz“ ringsum bekannt. Nur mit Unterstützung von Schulklassen war die Ernte der Hülsenfrüchte auf den Äckern rings um die Kreisstadt möglich. Er organisierte An- und Abtransport der Schüler und kümmerte sich auch um den „Magenfahrplan“.

Sein großes Organisationstalent, seine Verbindungen, sein Gedächtnis, sein Rat waren stets gefragt. Beim Landesfeuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehren 1958, wie bei internationalen Volkstanzabenden oder bei Kongressen auf Landesebene, Köster konnte immer helfen.

Über 50 Jahre hat er sein reiches Wissen und seine ganze Schaffenskraft in den Dienst seiner Heimatstadt gestellt. Für seine außergewöhnlichen Leistungen wurde er auf Vorschlag des damaligen Ministerpräsidenten Helmut Lemke 1969 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Vater der Karl-May-Spiele war auch Heimathistoriker

Der Mann, aus dessen Büro in den Sommermonaten bis in die Nacht hinein der Lichtschein auf den Rathausvorplatz fiel, langweilte sich auch nicht während seines Ruhestandes. Er besaß eine große Postkartensammlung mit wertvollen Stücken, dicke Mappen mit Stichen und Lithos, eine umfangreiche Fotosammlung Segeberger Ansichten und eine bedeutende heimatkundliche Bibliothek. Bad Segebergs Geschichte war für Hans Heinrich Köster kein totes Aktenmaterial.

Doch er konnte er seinen Ruhestand nicht lange genießen, um sich heimatkundlichen Arbeiten zu widmen. Hans-Heinrich Köster verstarb 69-jährig Ende Dezember 1972. Eine große Trauergemeinde gab ihm am 2. Januar 1973 das letzte Geleit.