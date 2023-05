﻿Hans-Jürgen Scheiwe soll in Kaltenkirchen Bürgervorsteher bleiben

Kaltenkirchen. Die CDU gewann die Kommunalwahl am 14. Mai und stellt mit zehn Frauen und Männern die größte Fraktion in der künftigen Kaltenkirchener Stadtvertretung. Daher haben die Christdemokraten auch das Vorschlagsrecht für die zwei wichtigsten Posten, die in der Kommunalpolitik vergeben werden können – für den Bürgervorsteher und den Ersten Stadtrat, also den stellvertretenden Bürgermeister. Die Ämter werden noch bis zur konstituierenden Sitzung der neuen Vertretung am Dienstag, 13. Juni, von den CDU-Politikern Hans-Jürgen Scheiwe und Dieter Bracke besetzt.

Bei ihrer jüngsten Fraktionssitzung bestätigten die Christdemokraten zunächst ihren Fraktionschef Kurt Barkowsky im Amt. Bei der Besetzung seiner beiden Stellvertreter folgte die Fraktion seinem Vorschlag und wählte Michael Plath de Hoog zu seinem ersten und Thomas Volkland zu seinem zweiten Vertreter.

Neu: Fraktionsgeschäftsführer der CDU Kaltenkirchen

Neu geschaffen wurde der Posten des Fraktionsgeschäftsführers, der mit Simon Sambold besetzt wird, der bei der Wahl knapp den Einzug in die Vertretung verfehlt hat, aber künftig als bürgerliches Mitglied tätig sein wird und damit der Fraktion angehört. „Alle drei haben erstmals für die CDU für die Stadtvertretung kandidiert, sind hoch motiviert und freuen sich auf ihre neuen Aufgaben“, sagt Fraktionschef Barkowsky.

Ursprünglich wollte Kurt Barkowsky stellvertretender Landrat werden

Auf ihn selbst kommt noch eine weitere verantwortungsvolle Aufgabe zu. Er soll stellvertretender Bürgermeister und Nachfolger von Bracke werden, der sich komplett aus der Kommunalpolitik zurückzieht. „Das war nie mein Ziel, aber es hat sich durch die Ankündigung von unserem CDU-Bürgermeister Hanno Krause, sein Amt Ende des Jahres aufzugeben und nicht noch einmal zu kandidieren, viel geändert.“

Barkowsky wollte ursprünglich als gewählter Kreistagsabgeordneter weiter stellvertretender Landrat bleiben. „Aber jetzt sehe ich meinen Arbeitsbereich vorrangig in Kaltenkirchen.“ Hier werde bei der Suche nach einem Nachfolgekandidaten für Hanno Krause und auch beim Start des neuen Bürgermeisters oder der neuen Bürgermeisterin viel Arbeit anfallen. „Da fühle ich mich in der Pflicht.“

Kritik an der Amtsführung von Bürgervorsteher Hans-Jürgen Scheiwe

Überraschend kommt, dass die CDU Hans-Jürgen Scheiwe erneut für den Posten des Bürgervorstehers vorschlägt. So gibt es oft nicht nur von anderen Parteien, sondern auch aus den eigenen Reihen hinter vorgehaltener Hand viel Kritik an seiner Amtsführung, da er häufig überfordert wirke. Bemängelt werden unter anderem seine Reden und seine mitunter äußerst holprige Sitzungsleitung. So hatte CDU-Parteichef Hauke von Essen angekündigt, dass es in der CDU einen weiteren Bewerber für das Bürgervorsteheramt gebe.

„Mir ist bekannt, dass Hans-Jürgen Scheiwe nicht von allen in der Stadtvertretung anerkannt wird, aber ich schlage ihn trotzdem vor“, sagt Barkowsky. „Wir werden dann sehen, wie sein Ergebnis bei der geheimen Wahl ausfällt.“

