﻿Hans Pasberg: Das Geheimnis des „Hinterhof-Narrs“ von Bad Segeberg

Bad Segeberg. Betritt Hans Pasberg die Szenerie, bleiben für ein paar Sekunden alle Blicke auf ihm haften. Auf ihn, den Högersdorfer, der mit Hut, aufgenähtem Stofftier sowie selbst geschneiderten Hemd, Jacke, Hose und Schuhen daherkommt. Dabei bunt, skurril und auf keinen Fall normal erscheint. Was er auch nicht will. „Ich empfinde Narrenfreiheit als hohes Gut“, sagt der 68-Jährige, auf dessen T-Shirt prangt „Ich bin nur ’ne Kunstfigur“ und der über sich selbst meint: „Ich bin ein Universal-Dilettant. Ich kann eigentlich nichts, mach’ es aber einfach.“

Jeder Mensch ist einzigartig

Wer sich näher mit Hans Pasberg auseinandersetzt, merkt schnell, dass hinter der exzentrischen Fassade ein nachdenklicher Mensch steckt, der mit seinem Äußeren anregen, aber nicht aufregen will. „Ich möchte Gemütsregungen hervorrufen, damit sich etwas im Kopf bewegt“, gibt er zu. Er will Botschaften aussenden, aber nicht missionieren. Eine Botschaft, sein Lebensmotto, lautet: „Jeder Mensch ist einzigartig und sollte sich trauen, mehr er selbst zu sein.“

Hans Pasberg: Lebendes Inventar im „Klackermatsch“

Hans Pasberg traut sich, seine eigenen Wege zu gehen. Sein Leben ist bunter und schräger als beim Otto-Normalbürger. Er wirkt dabei in jeder Sekunde authentisch. Das war nicht immer so. "Auch ich war eine ganze Zeit lang angepasst, habe mich an Sachzwängen orientiert", räumt er ein. Als sozialpädagogischer Mitarbeiter an einer Schule in Trappenkamp strampelte er sich im Hamsterrad Alltag wie die meisten Menschen ab. Seine Insel, in der er sein konnte wie er ist, war und ist seit 1971 die Bad Segeberger Gaststätte "Klackermatsch", in der er selbst jahrelang in der Küche gejobbt hat und in der er heute täglich zwei bis drei Stunden an seinem Stammplatz verbringt. "Ich gehöre im Klacker zum lebenden Inventar."

Pasbergs Krebserkrankung ändert alles

Das Jahr 2004 änderte fast alles. „Nach einer überstandenen Krebserkrankung habe ich ein neues Leben begonnen, mich an meine verrückte Jugendzeit erinnert“, erzählt Pasberg, der mit sieben Geschwistern in einer „besitzarmen Familie“ aufgewachsen ist. Damals lernte er, Dingen, die weggeworfen oder nicht mehr gebraucht wurden, ein zweites Dasein zu schenken. Pasberg begann, aus ausrangierten Klamotten seine Kleidung selbst zu schneidern. Vom Kopf bis zu den Schuhen stammt seine Garderobe vom „Modelabel“ Pasberg. Sein Style ist stets einzigartig und schräg. Einzig Unterwäsche kauft er im herkömmlichen Handel. Im Internet hat er noch nie etwas zum Anziehen bestellt.

Aus alten Tennisbällen bastelt Hans Pasberg ein Lächeln, das er täglich verschenkt. © Quelle: Markus Weber

Hans Pasberg: Ein Lächeln braucht man immer

Pasbergs Kreativität endet nicht bei der Kleidung. Aus ausgedienten Tennisbällen, die er von Bekannten geschenkt bekommt, bastelt er seit Beginn der Corona-Pandemie lächelnde Gesichter, von denen er immer welche dabei hat und gerne verschenkt. „Während Corona mussten die Menschen ihr Lächeln hinter einer Maske verstecken“, begründet er. „Ein Lächeln kann man überall und immer auf der Welt gebrauchen und deshalb verschenke ich jeden Tag eins.“

Ein Bilderrätsel à la Hans Pasberg. Die Lösung lautet: ein schräger Vogel. © Quelle: Markus Weber

Die neuesten Werke aus seinem „Bastellabor“ sind tierische Bilderrätsel aus Schaumstoff und anderen Materialien, die der Frühaufsteiger – zwischen fünf und sechs Uhr morgens – nach dem ersten Kaffee in seiner morgendlichen kreativen Phase bastelt und von denen mittlerweile über 100 existieren.

Hans Pasberg wirft seit 30 Jahren Bumerang

Seine älteste Leidenschaft hat den Rentner – neben seinem auffälligen Äußeren – in Bad Segeberg bei vielen Menschen bekannt gemacht. Bei gutem Wetter kann man Pasberg auf der Backofenwiesen oder auf dem Rasen vor der Marienkirche beim Bumerang-Werfen beobachten. Über 100 selbst entworfene und gebaute Wurfhölzer schmücken Pasbergs Bastellabor. Seit 30 Jahren ist er diesem Sport verfallen und auch dort zeigt er seine soziale Ader. So leitete er zum Beispiel für den integrativen Verein „alleineinboot“ ein Projekt und brachte Jugendliche bei, Bumerangs zu bauen und zu werfen.

Hans Pasberg ist einer, der seine Einstellung zum Leben und zu den Menschen gerne zeigt, dabei aber er selbst bleibt. Er ist ein Philanthrop, ein Mensch, der gute Laune verbreiten möchte, sich mehr lächelnde Menschen auf der Welt wünscht. Aber er nimmt sich dabei selbst nicht allzu ernst, bezeichnet sich stattdessen voller Selbstironie: „Ich bin der Hinterhof-Narr von Bad Segeberg.“ Auf dem alle Blicke haften bleiben, wenn er die Szenerie betritt.