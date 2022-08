Hartenholm/Seth. Noch ist es ruhig auf dem Flugplatz Hartenholm und auf dem Stoppelfeld in Seth, aber am Sonnabend geht es rund. Dann werden tausende Besucherinnen und Besucher beide Veranstaltungsorte stürmen und die Festivals „Hartenholm Olé“ und Ackerbrand mit Leben füllen. Unterschiedlicher können die beiden Events nicht sein. Die Olé-Party bietet zwölf Künstlerinnen und Künstler der Mallorca-Szene mit ihren Hits, das Rock-Festival in Seth schlägt mit acht Bands deutlich härtere Töne an.

Sven Luckner von der Hockeypark Betriebs GmbH aus Mönchengladbach ist entspannt. „Wir haben einen Tag früher als geplant mit dem Aufbau von Hartenholm Olé begonnen“, erzählt er. Auf dem Flugplatz Hartenholm, der auf dem Grund der Gemeinde Hasenmoor liegt, steht mittlerweile die große Bühne. Am Donnerstag wird das Konzertgelände eingezäunt, am Freitag kommt das Catering und füllt den Platz. Luckner ist ein alter Hase, was die Olé-Partys angeht.

Besucher wollen Party satt, Künstler sind fast Nebensache

Bereits seit 2007 werden diese besonderen Musikveranstaltungen auf die Beine gestellt. Das Konzept ist einfach und kommt laut Luckner immer gut an. Verschiedene Sänger der Gute-Laune-Fraktion gestalten einen Tag, dazu gibt es mitten auf dem Konzertplatz Essen und Getränke. "Hier wird mehr das Miteinander gefeiert. Der Künstler steht nicht unbedingt im Mittelpunkt", weiß Luckner. Die Besucherinnen und Besucher seien dementsprechend gut drauf. Schon im vergangenen Jahr bei den Strandkorb-Konzerten des Veranstalters hatte es zwei Olé-Tage gegeben. Der Erfolg aus 2021 soll nun wiederholt werden. Mit einem Unterschied: Es gibt in diesem Jahr keine Corona-Auflagen, es kann nach Lust und Laune, mit und ohne Abstand sowie mit und ohne Mund-Nasen-Schutz gefeiert werden.

Der Flugplatz Hartenholm sei ein guter Veranstaltungsort, weil er genug Platz biete. Das einzige Manko sei die fehlende Infrastruktur, sprich: Strom und Wasser müssen extra verlegt werden und es gibt keine Abwasserentsorgung im großen Stil. „Deshalb haben wir keine Toiletten mit Wasserspülung“, bedauert Sven Luckner.

Kein Feuerwerk, um den Segeberger Forst zu schützen

Die große Bühne verfügt über einen Steg in den Zuschauerbereich, und die Besucher kommen den Künstlerinnen und Künstlern damit recht nah. Geplant ist Pyrotechnik, allerdings nur im Bühnenbereich. Ein Feuerwerk ist nicht vorgesehen – schon aus Gründen des Brandschutzes. Erst am vergangenen Wochenende hatte der Kreisfeuerwehrverband Segeberg eine Waldbrandübung in unmittelbarer Nähe des Flugplatzes organisiert, an der gut 1000 Einsatzkräfte beteiligt waren.

Im Vorverkauf wurden bislang für „Hartenholm Olé“ etwa 4500 Karten verkauft, der Veranstalter setzt auf die Tageskasse. Ursprünglich hatte er mit 10.000 Besuchern gerechnet. Luckner nennt mehrere Gründe für die Zurückhaltung der Bürger. „Wir haben direkt in der Corona-Zeit angefangen zu werben. Außerdem schauen viele Menschen jetzt aufs Geld“, sagt Luckner. Ein weiterer Grund sei, dass viele Veranstalter nach Jahren der Zwangspause in diesem Sommer wieder durchstarten und es einfach ein Überangebot gebe.

„Hartenholm Olé“ startet am Sonnabend um 13 Uhr. Luckner geht davon aus, dass die Besucher wieder wie üblich in bester Laune und mit dem passenden Mallorca-Outfit feiern werden. Hauptact ist Mia Julia, aber auch Schürze mit seinem Hit „Layla“ werde sehnsüchtig erwartet. Neben Schürze stehen nacheinander auf der Bühne Loona, Menderes, Isi Glück, Klaus und Klaus, Almiklausi und viele andere Partykünstler.

Der Veranstalter kann sich vorstellen, auch in 2024 eine Olé-Party auf dem Flugplatz Hartenholm zu feiern.

Thomas Kühl (links) und Marcus Peters freuen sich, dass ihr Rock-Festival Ackerbrand am Wochenende über die Bühne gehen kann. © Quelle: Nicole Scholmann

Thomas Kühl und Marcus Peters vom Verein Moorwerk in Seth sind "stolz und motiviert", dass ihr Rockmusik-Festival Ackerbrand endlich laufen kann. "Wir haben vor einer Woche feierlich den ersten Pflock für das Absperrband in die Erde geschlagen", sagt Peters und lacht. Mehrfach mussten er und seine Mitstreiter das Festival auf einem Stoppelfeld zwischen Seth und Stuvenborn absagen. Corona hatte nicht nur ein Mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt geht es aber los. Am Freitag ab 16 Uhr sind die ersten Camper willkommen. Das Festival startet am Sonnabend um 12 Uhr.

Ackerbrand-Festival Seth hat etliche Helfer

Das Stoppelfeld ist gut 15 Hektar groß. „Wir haben alleine 5,5 Kilometer Absperrband verbraucht“, berichtet Thomas Kühl. Es wurden die Parkplätze und der Campingbereich abgeflattert. Das Konzertgelände ist eingezäunt. „Wir haben super viele Helfer“, freut Kühl sich. „Es läuft alles!“ Die Premiere des Ackerbrand-Festivals werde besonders spannend, denn „wir wissen nicht, ob wir genug Parkplätze haben, ob alles groß genug ist und ob wir an alles gedacht haben“. Das Catering wurde an externe Profis vergeben. Vor allem regionale Betriebe wurden bedacht. „Das wollten wir auch so“, sagt Peters.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tageskassen für beide Festivals Sowohl für „Hartenholm Olé“ auf dem Flugplatz Hartenholm als auch für das Rockfestival Ackerbrand ist Seth – beide am Sonnabend, 20. August, ab der Mittagszeit – gibt es an der Tageskasse noch Karten. In Hartenholm kosten sie 30 Euro (online 27,90 Euro). Die Kasse ist ab 12 Uhr geöffnet. In Seth beträgt der Eintrittspreis 39 Euro, Campen schlägt mit 5 Euro extra zu Buche. Ab 18 Uhr kostet der Eintritt bei Ackerbrand nur noch die Hälfte. Die Tageskasse ist ab 11 Uhr offen.

Die Stimmung in Seth sei äußerst positiv. „Alle freuen sich und sehen das als ihr Dorffest an“, sagt Marcus Peters. Von den maximal 1500 Eintrittskarten gibt es noch einige zu kaufen. Auch beim Ackerbrand lief der Vorverkauf eher schleppend. Eine Tageskasse wird eingerichtet, auch spontanes Campen ist noch möglich. Auf der Bühne werden die Gruppen Motorjesus, The Dirty Denims, The Torch, Sloppy Joe’s, Triddana, Moorbrand, Devil’s Breakfast und Spoid stehen.