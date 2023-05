﻿Immobilienmarkt in Kreis Segeberg: Preissturz und sinkende Nachfrage

Kostenfrei bis 13:00 Uhr lesen

Verärgerte Kunden

DHL-Filiale geschlossen: In Heikendorf geht die Post nicht mehr ab

DHL-Kunden in Heikendorf sind verärgert. Seit Montag werden sie in der Postfiliale im Rewe-Markt keine Pakete mehr los, können kein Bargeld abheben und keine Briefmarken kaufen. Wird der Service in Heikendorf systematisch ausgedünnt?