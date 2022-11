﻿Hebammen haben Parkplatznot – Stadt stellt sich noch quer

Kaltenkirchen. Die Kaltenkirchener Hebammen Nadine Toussaint und Stephanie Fischer sind viel im Stadtgebiet unterwegs. Sie betreuen 150 Frauen vor und nach der Geburt ihrer Kinder pro Jahr. Vor allem in den Wochen nach einer Geburt müssen Hebammen mehrere Hausbesuche machen. Und eben diese erweisen sich immer wieder als schwierig, denn die beiden Hebammen finden häufig keinen Parkplatz, vor allem nicht in dicht besiedelten Wohngegenden.

Die Folge: langes Suchen, kostenpflichtige Tickets fürs Parken in Halteverbotszonen oder mehrere Hundert Meter lange Wege zu Fuß, voll bepackt mit Hebammen-Koffer und anderen wichtigen Utensilien. „Das kostet Geld und Zeit, die uns dann bei den Nachsorgeterminen verloren geht“, sagt Hebamme Nadine Toussaint.

Hebammen beklagen: In Wohngebieten sind oft keine Parkplätze frei

Vor einigen Jahren wandten sie sich schon einmal mit diesem Problem an die Stadtverwaltung: Sie fragten, ob es möglich sei, einen Parkberechtigungsschein zu erhalten. Das wurde jedoch abgelehnt. Nun haben sich die Hebammen an die Politik gewandt. Die SPD-Fraktion hatte sich der beiden angenommen und einen Antrag zunächst in den Hauptausschuss und danach in die Stadtvertretung gegeben. Die Fraktion beantragte, den niedergelassenen Hebammen und auch gleich den ambulanten Pflegediensten „Parkberechtigungsscheine“ zu genehmigen und die entstehenden Kosten dafür zu übernehmen.

Doch so einfach scheint das nicht zu sein – zumindest nicht von Seiten der Verwaltung. Bürgermeister Hanno Krause erklärte in einer Stellungnahme zu dem SPD-Antrag: „In der Innenstadt besteht eine Parkraumbewirtschaftungszone. In dieser Zone ist das Parken mit Parkscheibe für zwei Stunden erlaubt.“ Auf Grund dieser Parksituation sei nie zu garantieren, dass für eine Hebamme oder den Pflegedienst ein Parkplatz vor der entsprechenden Wohnung frei sei.

Allerdings, so sagt Nadine Toussaint, sei die Parkplatznot auch nicht unbedingt in der Innenstadt groß, sondern vor allem in dicht besiedelten Wohngebieten. „Es gibt ein paar Hotspots in Kaltenkirchen, und auch nur für die wünschen wir uns eine Parkberechtigung.“ Als Beispiel nennt sie den Zeisigring: „Dort stehen 138 Häuser, und es gibt nur elf Besucherparkplätze. Die sind meistens natürlich belegt.“

Parkberechtigung: Ausnahmen im Sinne der Gleichbehandlung nicht möglich?

Doch die Verwaltung bringt noch ein weiteres Argument an: Im Sinne des Grundsatzes der Gleichbehandlung könne keine Ausnahme für pflegende Berufsgruppen gemacht werden. Denn auch andere Gewerbearten, wie zum Beispiel Postdienstleister, hätten die gleichen Probleme. Ausnahmegenehmigungen seien zwar möglich, jedoch nur in Einzelfällen und nach Prüfung der örtlichen Gegebenheiten.

Auch die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kaltenkirchen, Claudia Eckhardt-Löffler, setzt sich für die Hebammen ein und kennt Beispiele aus Städten, in denen das besser funktioniert: „In Hamburg kann eine Ausnahmegenehmigung für das Parken als Pflegedienst und Hebamme gegen eine Verwaltungsgebühr von 250 Euro beantragt werden. Und die Stadt Neumünster ermöglicht im Rahmen der gewährten Hebammenförderung eine Ausnahmegenehmigung Parken und übernimmt die Kosten in Höhe von 30 Euro für die Erstellung der Genehmigung.“

Für die Hebammen in Kaltenkirchen wäre so eine Parkberechtigung auch eine sehr große Erleichterung für ihre Berufsausübung. „Es ist auch schon vorgekommen, dass wir Familien nicht anfahren konnten, weil es einfach keine Parkmöglichkeit gab. Die Zeit drängt“, sagt Toussaint: „Das Gleiche gilt für die Pflegedienste.“ Einige Familien hätten ihnen auch schon angeboten, die Tickets fürs Halten im Parkverbot zu zahlen. „Das kann ja wohl nicht die Lösung sein“, so die Hebamme.

Die Stadtvertreter hatten das Thema zwar konstruktiv beraten, sind jedoch zu keinem Beschluss gekommen. Der Antrag wurde zunächst verschoben. Bürgermeister Hanno Krause hatte versprochen, demnächst mit den Hebammen zu sprechen, „um eine Regelung zu finden, die rechtlich umsetzbar wäre, auch unter Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung.“