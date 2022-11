Heiligabend in der Kirche: Essen für Einsame und Krippenspiel

An Heiligabend sollte niemand alleine sein, der es nicht will. Deshalb veranstaltet der Kaltenkirchener Pastor Tilman Fuß nach der Pandemie-Pause wieder eine gemeinsame Weihnachtsfeier mit festlichem Essen für alle, die in Gesellschaft feiern wollen. Außerdem sucht der Pastor noch Kinder, die beim Krippenspiel mitwirken möchten.

Kaltenkirchen. Zwei Mal musste das Weihnachtsessen der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Kaltenkirchen an Heiligabend ausfallen. Dieses Jahr kann Pastor Tilman Fuß es wieder veranstalten. Am 24. Dezember sind all diejenigen eingeladen, die den Heiligabend nicht alleine feiern wollen und „die diesen besonderen Abend in fröhlicher Gesellschaft mit anderen feiern möchten und hierfür Gleichgesinnte suchen“, sagt Pastor Fuß.

Kinder für Krippenspiel an Heiligabend in Kaltenkirchen gesucht

Die Feier beginnt direkt nach dem 17-Uhr-Gottesdienst gegen 18 Uhr und endet um 20 Uhr. Im Michaelishaus (Kirchenstraße 7) wird es im adventlich geschmückten Raum und am festlich gedeckten Tisch ein gemeinsames Essen geben, das der Pastor selbst zubereitet. Begleitet wird die Feier mit Weihnachtsliedersingen, Gedichten, Geschichten und Gesprächen am Weihnachtsbaum. Auch Freiwillige, die beim Schmücken oder Tischdecken helfen wollen, sind laut Fuß willkommen.

Für die Planung ist es dem Pastor wichtig, dass sich alle, die teilnehmen oder mithelfen wollen, bis Freitag, 16. Dezember, bei ihm unter Tel. 04191/9090448 melden.

Ebenfalls unter dieser Nummer anmelden können sich Kinder zwischen vier und zwölf Jahren, die beim Krippenspiel in der Michaeliskirche Kaltenkirchen mitwirken möchten. Am Heiligabend soll um 14.30 Uhr die Geschichte von Jesu Geburt im Stall von Betlehem aufgeführt werden. Dafür werden noch Kinder als Darsteller gesucht.

Die Proben sind zunächst an zwei Freitagen, am 2. und 9. Dezember, jeweils von 15 bis 16 Uhr in der Michaeliskirche. Für eine dritte Probe wird sich die Gruppe dann gemeinsam verabreden. „Ich freue mich auf viele Mitwirkende“, sagt Pastor Tilman Fuß.