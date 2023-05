﻿Das ist die Kindersiedlung am Rande von Stipsdorf

Heilpädagogisches Kinderheim

Die Kindersiedlung in Stipsdorf ist an einem Hügel gebaut. Wenn Einrichtungsleiter Tim Wienke von der Verwaltung unten die Treppe inmitten der Wohnhäuser rechts und links raufgeht, wird er oben mit einem Blick über den Großen Segeberger See nach Bad Segeberg entschädigt.

Das Heilpädagogische Kinderheim in Stipsdorf ist etwas Besonderes. Nicht ohne Grund steht „Kindersiedlung“ auf dem Schild zur Zufahrt. Doch die Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie will das Heim schließen. Was macht die Einrichtung so einzigartig?

