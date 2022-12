﻿Heizung ausgefallen: Schulzentrum Leezen sagt Unterricht ab

Nur 14 Grad Celsius wurden am Mittwoch in den Klassenräumen der Grund- und Gemeinschaftsschule in Leezen gemessen. Die Heizung war ausgefallen. Kurzfristig wurde der Unterricht für 650 Schülerinnen und Schüler abgesagt. So geht es weiter.

Die Heizung ist am Mittwoch in der Grund- und Gemeinschaftsschule Leezen ausgefallen, der Unterricht wurde kurzfristig abgesagt. Schulleiter Thomas Pachaly: „Wir hatten am Morgen nur 14 Grad in den Klassenräumen, das ist selbst mit Jacke zu kalt.“

Leezen. Außentemperaturen deutlich unter 0 Grad Celsius und eine defekte Heizung: Unerwartet "kältefrei" hatten die Schülerinnen und Schüler der Grund- und Gemeinschaftsschule in Leezen am Mittwoch. "Gestern wurde die Heizung gewartet, danach ist die Heizung nicht wieder angesprungen", berichtet Schulleiter Thomas Pachaly.

Kurz nach 7 Uhr hätten ihn die Hausmeister informiert, dass in den Klassenräumen nur 14 Grad Celsius gemessen wurden. „Das wird selbst mit Jacke auf Dauer zu kalt“, sagt Pachaly. Nach Rücksprache mit dem Schulrat wurde beschlossen, den Unterricht kurzfristig ausfallen zu lassen. So etwas hat der langjährige Schulleiter auch noch nicht erlebt.

Heizung im Schulzentrum Leezen läuft wieder

Kettenähnlich wurden über Lehrkräfte und Elternbeiräte die Familien der rund 650 Kinder und Jugendlichen informiert – telefonisch, per Mail und das interne Schulportal. „Das hat ganz gut geklappt“, resümiert Schulleiter Pachaly. Die Kommunikation über diese Medien habe sich während der Coronazeit etabliert und sei nun von Nutzen gewesen. Nur etwa 30 bis 40 Schüler seien doch noch in der Schule aufgetaucht, weil sie die Information nicht rechtzeitig erreicht hatte. „Gegen halb zehn wurden aber auch die letzten Kinder abgeholt von den Eltern oder Großeltern“, so Pachaly.

Ab Donnerstag soll der Unterricht wieder wie geplant weitergehen. „Wir hatten sehr schnell eine Heizungsfirma hier, die Anlage läuft wieder“, so der Schulleiter. Langsam werde es wieder wärmer in den Räumen. Zur Mittagszeit am Mittwoch zeigte das Thermometer in den Klassenräumen 15 bis 16 Grad an. Pachaly geht davon aus, dass die Räume am nächsten Tag wieder normal nutzbar sein werden.