Stammgast „Mount Whitney“ erreicht Stützpunkt

Die US Navy hat in diesem Jahr ihre Präsenz beim Manöver Baltops reduziert. Nur ein Zerstörer und ein Kommandoschiff sind für die jährliche Übung in die Ostsee gekommen. Am Mittwoch machte die „Mount Whitney“ den Anfang bei den Flottenbesuchen zur Kieler Woche.