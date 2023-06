Einbruch, Raub, Diebstahl, Feuer: Viele Einsätze für die Polizei im Kreis Segeberg

Henstedt-Ulzburg/Kaltenkirchen. Einbrüche, Diebstahl von Buntmetall, Raub eines E-Rollers und ein Feuer an einer Brandruine: Die Polizei im Kreis Segeberg musste sich am Dienstag und Mittwoch um unterschiedlichste Fälle kümmern.

Einbrüche gab es laut Polizei am Dienstag, 6. Juni 2023, tagsüber unter anderem in Henstedt-Ulzburg, Quickborn und Ellerau. Im Schäferkampsweg in Henstedt-Ulzburg drangen Unbekannte zwischen 7.30 und 16.51 Uhr in ein Einfamilienhaus ein und stahlen Bargeld. In Ellerau entwendeten die Einbrecher zwischen 7.40 und 13.20 Uhr in der Dorfstraße Bargeld und Schmuck.

In Quickborn erbeutete ein Einbrecher Schmuck und Münzen, als eine Anwohnerin ihn in der Goethestraße überraschte, flüchtete der etwa 35-Jährige. Die anschließende Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Diensthund verlief ergebnislos. Die Kriminalpolizei Pinneberg ermittelt und sucht Zeugen. Diese sollen sich unter Telefon 04101/2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de melden.

Raub eines E-Rollers in Henstedt-Ulzburg: Fahrer geschlagen und getreten

Leicht verletzt wurde in der Nacht zum Mittwoch ein 24-Jähriger in Henstedt-Ulzburg. Als er mit seinem E-Scooter gegen 1 Uhr im Bürgerpark unterwegs war, soll er von einer Gruppe im Bereich der Fitnessgeräte gestoppt worden sein. Die zwei Frauen und drei Männer sollen den 24-Jährigen geschlagen und getreten haben, so die Polizei. Dann nahmen ihm die Täter unter anderem den E-Scooter ab. Eine Streife fand später den E-Roller in der Nähe des Tatortes.

Feuer an einer Brandruine in Henstedt-Ulzburg

An einem am 28. Dezember 2021 ausgebrannten Wohngebäude in der Westerwohlder Straße in Henstedt-Ulzburg hat es am Dienstag, 6. Juni 2023, um 19.46 Uhr erneut gebrannt. Laut Polizei standen nun zwei Holzschuppen in Flammen. Die Freiwilligen Feuerwehren waren mit rund 55 Einsatzkräften vor Ort.

Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat den Brandort beschlagnahmt und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise zu dem Feuer und den Raub nimmt die Kripo Norderstedt unter Telefon 040/52806-0 entgegen.

Diebstahl von Buntmetall in Kaltenkirchen

Ein besonders schwerer Fall des Diebstahls hat sich laut Polizei auf einem Elektroinstallationsbetrieb in der Norderstraße in Kaltenkirchen ereignet: Am Mittwoch gegen 00.46 Uhr sollen Unbekannte Kupferkabel und Kabelschrott gestohlen haben. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Aufgrund des Gewichts und der Menge des Stehlgutes ist davon auszugehen, dass die Diebe einen Transporter hatten.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Kripo Segeberg unter Telefon 04551/ 884-0 entgegen.

KN