﻿Henstedt-Ulzburg: Erste Legorampe von des Vereins Bürgeraktiv ist fertig

Der Anfang ist gemacht: Nach einem Spendenaufruf sind so viele Spielsteine bei der Gemeinde Henstedt-Ulzburg eingegangen, dass eine erste Rampe gebaut werden konnte. Der Verein Bürgeraktiv hat die Steine sortiert und zusammengesetzt.

Henstedt-Ulzburg. Die Gruppe „Einfach mal machen“ des Vereins Bürgeraktiv hat es vorgemacht: Sie hatte von der Initiative der beiden Henstedt-Ulzburger Inklusionsbeauftragten für Menschen mit Behinderung, Britta Brünn und Uta Herrnring-Vollmer, gehört, dass Legosteine für den Bau von Rampen gesammelt und Menschen gesucht wurden, die Lust haben, diese zu bauen.

Vorbild dafür ist die sogenannte „Lego-Oma“ Rita Ebel aus Hanau, die mit ihrer Gruppe fast 100 Rampen gebaut hat. So nahmen sie Kontakt mit den beiden Inklusionsbeauftragten auf. „Da bereits Bürger Legosteine gespendet hatten, konnten die Mitglieder auch gleich loslegen“, zeigten sich Uta Herrnring-Vollmer und Britta Brünn über das Engagement begeistert.

Wie sie erklärten, habe jemand aus der Gruppe aus eigener Erfahrung gewusst, dass es bei der Alten- und Pflegepension Meyer eine kleine Stufe gebe, für die eine Doppelrampe hilfreich wäre. So hätten sie sich einfach mit der Einrichtung in Verbindung gesetzt und seien auf positive Resonanz gestoßen. Dann galt es für die engagierten Rampenbauer, erst einmal die Legosteine zu sortieren.

Dank dieser Rampe aus Legosteinen können kleine Absätze überwunden werden. © Quelle: Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Anja Meyer-Korth, Mitglied der Gruppe „Einfach mal machen“, fühlte sich mit ihren Mitstreiterinnen in alte Kinderzeiten zurückversetzt: „Allein das Gefühl, in diesen Steinen herumzuwühlen, brachte allen Spaß.“ Nach dem Ausmessen und der Durchsicht der Bauanleitung, die die „Lego-Oma“ zugesandt hatte, ging es los. Jetzt konnte die Musterrampe zur Freude der Bewohner der Alten- und Pflegepension Meyer übergeben werden. Die stellvertretende Heimleiterin Meike Andresen-Koslowski freute sich, dass so die Schwelle für Menschen mit Rollator oder im Rollstuhl einfacher überwunden werden kann. Werner Rataj testete die Rampe mit seinem Rollstuhl als erster aus.

Die beiden Inklusionsbeauftragten für Menschen mit Behinderung wünschen sich, dass noch weitere Legorampen in Henstedt-Ulzburg dazu kommen. Nähere Infos per Mail an info@buergeraktiv.com.