﻿Jetzt ist in Henstedt-Ulzburg eiserne Disziplin und Führung gefragt

Henstedt-Ulzburg. Henstedt-Ulzburg will wohl unbedingt etwas Besonderes sein. Nicht nur mit fast 29 000 Einwohnern das größte Dorf in Schleswig-Holstein, sondern seit Sonntagspätabends auch die größte Gemeindevertretung im Land.

Sage und schreibe 53 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter werden künftig die Richtung vorgeben, in die die Kommune sich in den nächsten fünf Jahren bewegt. Dass darunter damit auch selbstverständlich mehr selbstbewusste und wortgewaltige Kommunalpolitiker sind, die ihre Meinung gerne kundtun, dürfte allen klar sein.

Es liegt nun eine Mammutaufgabe vor dem alten und wohl künftigen Bürgervorsteher Henry Danielski (CDU). Er leitet die Sitzung der Gemeindevertretung und muss – wie ein Direktor im Flohzirkus – die besonders redewilligen Mitglieder dieses Mega-Gremiums im Zaum halten.

Mehr als alles andere ist jetzt Disziplin gefragt. Und das sowohl in der Henstedt-Ulzburger Gemeindevertretung, als auch in den Ausschüssen, die wahrscheinlich ebenfalls mehr Mitglieder haben werden als bislang.

Das endlose Diskutieren und Festbeißen an Themen darf nicht dazu führen, dass Henstedt-Ulzburg auf der Stelle stehen bleibt. Nicht nur der Bürgervorsteher muss Führung beweisen, die Kommunalpolitikerinnen und -politiker sollten sich in Zukunft auch ab und an zurücknehmen. Es geht ums Dorf, nicht um Selbstdarstellung.