﻿Sexualpädagogen beraten Geflüchtete in Liebesfragen

Henstedt-Ulzburg. Integration ist ein weites Feld. Eine neue Sprache zu lernen gehört ebenso dazu wie einen Job zu finden, Freundschaften zu schließen und die Kultur des neuen Heimatlandes kennenzulernen. Doch das ist längst nicht alles. Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg bietet deshalb bereits seit zwei Jahren ein Frauencafé für geflüchtete Frauen an, in dem sie in geschütztem Raum über Themen wie Partnerschaft, Liebe, Sexualität und Familie sprechen können. Ab November soll es nun auch das Pendant für männliche Geflüchtete geben: den Männertreff.

„Geflüchtete Männer und Frauen stellen sich viele Fragen in ihrem neuen Heimatland Deutschland“, weiß Henstedt-Ulzburgs Gleichstellungsbeauftragte Svenja Gruber. Wie möchte ich eine Beziehung führen? Was ist männlich, was weiblich? Was sind partnerschaftliche Wünsche und Bedürfnisse? „Gerade in den Bereichen Liebe, Familie und Sexualität gibt es zum Teil erhebliche kulturell bedingte Unterschiede zu und auch unter den verschiedenen Herkunftsländern“, sagt Gruber. Für einen Austausch, Aufklärung und Beratung gibt es deshalb seit September 2021 das Frauencafé, das jeden dritten Donnerstag im Monat von 14 bis 17 Uhr im Bürgerhaus (Beckersbergstraße 34) seine Türen öffnet.

Das Frauencafé wird seit zwei Jahren angeboten – und gut angenommen

In Ruhe einen Kaffee oder Tee trinken während die Kinder spielen, mit anderen Frauen ins Gespräch kommen, sich über den Alltag und zugleich auch über Sexualität, Körper- und Erziehungsfragen oder Beziehungen zu unterhalten – das sind die Ziele des Frauencafés für Frauen mit und ohne Migrationsgeschichte. Die Sexualpädagoginnen Janina Stengel und Katja Hansen vom Verein Jungenarbeit Hamburg leiten das Frauencafé und bieten einen offenen Austausch und Unterstützung zu allen Themen, die die Frauen bewegen, an. Dazu werden Flyer, Poster und weitere Materialien in verschiedenen Sprachen bereitgestellt sowie die mehrsprachige Beratungswebsite Zanzu genutzt.

Im Schnitt kommen 15 Frauen zu den Treffen. „Ein niedrigschwelliger und freiwilliger Zugang ist für den Erfolg solcher Angebote natürlich sehr wichtig“, sagt Gruber.

Nun haben sich mit Henrik Schröder und Alan Roberts vom Verein Jungenarbeit Hamburg auch zwei männliche Sexualpädagogen gefunden, die zusammen mit Henstedt-Ulzburgs Integrationsbeauftragten Wenzel Waschischeck den neuen Männertreff leiten wollen. Dieser startet zum ersten Mal am Donnerstag, 23. November, von 17 bis 20 Uhr, ebenfalls im Bürgerhaus.

Mit geflüchteten Männern über Geschlechterrollen sprechen

In dem geschlechtergetrennten offenen Treff können auch schwierige und vielleicht schambesetzte Fragen gestellt und Anliegen besprochen werden, wie beispielsweise Beziehungsfragen, Fragen rund um Sexualität und sexuelle Gesundheit. Der Männertreff richtet sich an alle Interessierten, insbesondere an Männer mit Migrationshintergrund. Mit entsprechenden Flyern werde in Flüchtlingsunterkünften und bei Ehrenämtlern für den Männertreff geworben.

„Ziel ist es, einen offenen und sensiblen Austausch unter Frauen beziehungsweise unter Männern zu ermöglichen und eine differenzierende Reflexion eigener Vorstellungen und Haltungen anzuregen“, erklärt Jan Heitmann, Geschäftsführer von Jungenarbeit Hamburg. „Ob es um Familienplanung, Flirten, Erziehung oder Bildungschancen geht, nicht zuletzt werden dabei immer Fragen von Geschlechterrollen, sexueller und geschlechtlicher Vielfalt verhandelt“, beschreibt Svenja Gruber den präventiven Charakter des Projektes. „Dies ist eine entscheidende Voraussetzung für eine erfolgreiche, nachhaltige Integration und für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern.“

