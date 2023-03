Henstedt-Ulzburg: Unbekannte stehlen Reifensätze aus Kfz-Werkstatt

Mehrere Reifensätze haben Unbekannte haben aus einer Kfz-Werkstatt in Henstedt-Ulzburg gestohlen. Die Täter fuhren bereits am vergangenen Freitagmorgen mit einem Transporter vor und konnten mit dem Diebesgut fliehen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer waren die Männer, die am 10. März Autoreifen aus einer Kfz-Werkstatt in Henstedt-Ulzburg klauten?

Henstedt-Ulzburg. Unbekannte haben aus einer Autowerkstatt in Henstedt-Ulzburg Reifensätze geklaut. Laut Polizei waren zwei Männer am vergangenen Freitag gegen 3 Uhr morgens mit einem Transporter bei einer Kfz-Werkstatt in der Emmy-Noether-Straße vorgefahren und in den Lagercontainer eingebrochen.

Die Täter sind daraufhin mit dem Diebesgut geflohen: mehrere komplette Reifensätze inklusive Felgen. Nach Polizeiangaben trug einer der Täter eine dunkle Jeans, einen blauen Pullover und eine schwarze Jacke. Der andere war mit einer Jeans, einer dunklen Jacke und schwarz-weißen Schuhen bekleidet.

Zeugen gesucht: Wer kann etwas zur Tat sagen?

Wer die Täter sind, ist bisher nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Norderstedt sucht deshalb nach Zeugen, die nähere Angaben machen oder andere Hinweise geben können, und bittet diese, sich unter Tel. 040 / 528060 zu melden.