﻿Ortsmarketing? Henstedt-Ulzburg hat noch Luft nach oben

Henstedt-Ulzburg. Dass Henstedt-Ulzburg in Sachen Ortsmarketing durchaus noch ausbaufähig ist, ist den Beteiligten aus Politik, Verwaltung und Ehrenamt klar. Nun sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Der Verein Henstedt-Ulzburg Marketing, 2004 gegründet, will einen Geschäftsführer einstellen, der sich nur ums Ortsmarketing kümmern soll. Zudem soll im Rathaus einen halbe Stelle zur Unterstützung des Citymanagers geschaffen werden. In der letzten Sitzung der Gemeindevertretung gab die Politik das Okay und eine Zusage über 150 000 Euro im Jahr. Jetzt wird an einem Fördervertrag zwischen Verein und Gemeinde gearbeitet.

Dr. Jochen Brems ist Vorstandsmitglied von HU Marketing und betont, wie wichtig es für eine Kommune mit fast 29 000 Einwohnerinnen und Einwohner sei, das Ortsmarketing auf professionelle Beine zu stellen. Unterstützt wird er von Sebastian Döll, Wirtschaftsförderer der Gemeinde. Beide sind der festen Überzeugung, dass Henstedt-Ulzburg noch mehr für sich tun kann.

Es werde ein Allrounder gesucht, der die Ortsteile Ulzburg, Rhen, Henstedt und Götzberg zusammenführen könne, ohne deren Identität außer acht zu lassen. Die Vernetzung der Vereine und Organisationen, von denen es eine große Anzahl in der Großgemeinde gibt, sei nötig. Veranstaltungen, die die Zusammengehörigkeit stärken und nach außen hin Werbung für den Ort machen, seien wünschenswert. Henstedt-Ulzburg solle öfter als bislang in den Medien präsent sein und damit attraktiver für Geschäftsleute und Häuslebauer werden. Für den Vorstand des Vereins HU Marketing wäre ein Geschäftsführer eine enorme Erleichterung, meint Brems. „Wir haben gute Ideen, aber jeder von uns hat einen Hauptjob“, sagt Brems. Die ehrenamtliche Arbeit im Marketing laufe nebenbei.

Wenn es zügig vorangeht, könnte Mitte 2023 ein Citymanager in Henstedt-Ulzburg seine Arbeit aufnehmen. © Quelle: Carsten Rehder, dpa-Bildfunk

Bei der aufwendigen Organisationsuntersuchung der Gemeindeverwaltung durch das Büro Cima, dessen Ergebnis vor eineinhalb Jahren veröffentlicht wurde, wurde ein professionelles Ortsmarketing vorgeschlagen. Daraufhin beantragte Henstedt-Ulzburg beim Land eine finanzielle Förderung, die auch erteilt wurde. Der „Arbeitskreis Neuaufstellung Ortsmarketing“ hat sich unter anderem angesehen, wie das in Elmshorn und Rendsburg läuft. In beiden Städten kümmern sich Vereine um das Marketing, in dem touristischen Rendsburg folgte dann die Umwandlung in eine GmbH.

Citymanager für Henstedt-Ulzburg wird gesucht

Wenn der Vertrag in trockenen Tüchern ist, wird von HU Marketing ein Citymanager für Henstedt-Ulzburg gesucht. Die Stelle soll auf fünf Jahre befristet werden. Sinnvoll sei die Ansiedlung der Stelle beim Verein, weil er deutlich flexibler sei als eine Verwaltung. Geplant ist, dass Mitte des Jahres ein Marketingchef präsentiert werden kann, so Döll und Brems.

Beide betonen, dass der Erfolg eines Citymanagers nicht von jetzt auf gleich zu messen sei. Nach den ersten fünf Jahren könne man sehen, ob Auswärtigen zu Henstedt-Ulzburg mehr einfalle, als dass es sich um einen Ort zwischen Norderstedt und Kaltenkirchen handele.