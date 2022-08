Sie fühlen sich alleine gelassen im Widerstand gegen die rechtspopulistische Partei AfD und fordern Unterstützung aus Politik und Verwaltung. Die Mitglieder vom Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt sind enttäuscht über den in ihren Augen mangelnden Rückhalt innerhalb des Ortes.

Henstedt-Ulzburg. Die rechtspopulistische Partei AfD hat in Schleswig-Holstein kaum noch Möglichkeiten, in öffentlichen Gebäuden zu tagen. Eine Ausnahme ist Henstedt-Ulzburg. Das Bürgerhaus, recht zentrumsnah und gut erreichbar, ist in regelmäßigen Abständen Schauplatz der AfD-Veranstaltungen. Der Landesverband Schleswig-Holstein mietet den Saal des öffentlichen Gebäudes beispielsweise für Landesparteitage.

Und während das Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt seit Jahren gegen die Rechtspopulisten protestiert, hält sich der Widerstand der Parteien, Wählergemeinschaften und Verwaltung in den Augen der Bündnis-Mitglieder sehr in Grenzen. „Wir sind ratlos“, sagt Britta de Camp-Zang im Namen ihrer Mitstreiter und reicht den Angesprochenen die Hand. Gemeinsam solle man doch einen Weg finden, um die AfD aus dem Bürgerhaus zu verbannen.