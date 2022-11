﻿Henstedt-Ulzburger Feuerwehrfrau schreibt feurige Liebesromane

Henstedt-Ulzburg. Frauen in den Freiwilligen Feuerwehren werden schon lange nicht mehr als etwas Besonderes angesehen, haben dort ihren festen Platz gefunden. So wie die 39-jährige Sandra Schüen in Henstedt-Ulzburg, wo die Hauptfeuerwehrfrau mit zwei Sternen als Atemschutzträgerin auch bei gefährlichen Einsätzen an vorderster Front dabei ist. Doch die Mitarbeiterin in der Marketing-Abteilung einer Bank ist nicht nur seit ihrem Eintritt in die Jugendwehr engagierte Helferin, sondern hat auch bereits zwei Liebesromane geschrieben – natürlich mit starkem Feuerwehrbezug.

„Ich hoffe, dass ich dadurch unterhaltsam Werbung für das Ehrenamt machen, neue Mitglieder gewinnen kann“, nennt sie als wichtigsten Grund. „Aber ich schreibe auch sehr gerne.“ Im November vergangenen Jahres erschien ihr Erstlingswerk „Schwelbrand der Leidenschaften“. Dabei geht es um die Feuerwehrfrau Sam, die bei einem gefährlichen Einsatz ein junges Mädchen aus einem brennenden Gebäude retten muss.

Beziehungsgeflecht ausgiebig beschrieben

Im Mittelpunkt stehen aber die zerbrechende Beziehung zu ihrem Lebensgefährten, der ebenfalls Feuerwehrmann ist, und die Sehnsucht nach einem anderen Kameraden der Wehr. Dieses Beziehungsgeflecht wird ausgiebig beschrieben. In ihrem gerade erschienenen zweiten Buch „Inselsehnsucht“ geht es für Feuerwehrfrau Josefine, Jo genannt, nach Helgoland, wo sie auf der Nebeninsel Düne landesübergreifend zur Brandwache eingesetzt wird. Auch dieses Werk handelt von Beziehungsproblemen. Die Hauptperson steckt wieder in einem emotionalen Dilemma, das mit einem Stalker und ihrem Traummann zu tun hat.

„Nein“, sagt Sandra Schüen, „die Lovestories sind keine Biografie.“ Aber einiges aus dem privaten Umfeld fließt in die Romane schon mit ein. So etwa, dass Sandra Schüen wegen eines Umzugs aus der Feuerwehr ausgetreten war, sie aber nach Henstedt-Ulzburg zurückkehrte und wieder eintrat. Oder dass sie wie ihre Romanheldin neben der Feuerwache wohnt und auch mit einem Feuerwehrmann liiert ist. Und ein- bis zweimal hilft die 39-Jährige tatsächlich beim sogenannten „Verstärkungsdienst“ auf Helgoland aus. „Auch, weil Helgoland mein Mallorca ist.“ Von der Vogelvielfalt und der Felsenküste sei sie einfach begeistert. Die genauen Kenntnisse der Örtlichkeiten seien in der Geschichte nachzulesen, „sonst geht das gar nicht“.

Auch der Titel ihrer Buchreihe, „Feuerherzen der Wache 60“, sei nicht willkürlich gewählt. „Unsere Feuerwache in Henstedt-Ulzburg trägt im Kreis Segeberg die Funkrufnummer 60.“ Nur die Hauptakteurin in ihren Büchern hat einen Namen, sonst wird darauf verzichtet. Auf einzelne ihrer Kameraden wird aber auch angespielt. „Ich glaube, die Betroffenen erkennen sich wieder.“

Dritter Band liegt fertig in der Schublade

Sandra Schüen hat bereits den dritten Band ihrer Reihe fertig in der Schublade liegen, in dem es wieder um private Dinge und Einsätze aus dem Blickwinkel einer aktiven Feuerwehrfrau geht. „Am vierten schreibe ich gerade.“ Für einen Roman braucht sie in der Regel sechs bis acht Wochen. Ihr ist klar, dass mit dem Schreiben kein Geld zu verdienen ist, aber zum Glück müsse sie nicht davon leben. Rund 3000 Euro hat sie für die Herstellungskosten der beiden Bände aus eigener Tasche bezahlt, denn ein professionelles Cover musste hergestellt, ein Lektor eingesetzt werden. Diese Kosten möchte sie gerne wieder hereinbekommen. Fast 300 Bücher hat Sandra Schüen bereits verkauft. Sie hofft, dass es noch mehr werden, denn in einem Einkaufsmarkt in Kaltenkirchen sollen ihre Werke jetzt professionell in einem Aufsteller präsentiert werden. „Das ist schön, und darauf bin ich auch ein bisschen stolz.“

Mit der Veröffentlichung des vierten Bandes soll aber noch lange nicht Schluss mit der Reihe sein. Die 39-Jährige sagt: „Ich habe noch so viele Ideen im Kopf, kann noch eine Menge Einsätze in die Geschichten einfließen lassen, um weiter das Interesse an der Arbeit der Feuerwehr zu wecken und um neue Mitglieder zu gewinnen.“