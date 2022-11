Henstedt-Ulzburg: Einbrecher auf der Flucht beobachtet

Am Dienstag versuchte ein Unbekannter, in ein Einfamilienhaus in Henstedt-Ulzburg einzubrechen. Das misslang. Er wurde aber auf der Flucht gesehen, nun sucht die Polizei weitere Zeugen.

Henstedt-Ulzburg. Am vergangenen Dienstag (29. November 2022) kam es im Schlehenweg in Henstedt-Ulzburg zu einem versuchten Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Der unbekannte Täter wollte gegen 17.10 Uhr gewaltsam in das Haus eindringen, was ihm aber nicht gelang.

Während der Flucht über den Schlehenweg in unbekannte Richtung wurde der mutmaßliche Täter von einem Zeugen beobachtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Flüchtigen blieb ohne Erfolg. Der Zeuge beschrieb den Tatverdächtigen als 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß. Er trug dunkle Kleidung.

Kripo Pinneberg sucht weitere Zeugen

Die für Einbrüche zuständige Kriminalpolizei in Pinneberg sucht weitere Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise unter Tel. 04101/2020 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.