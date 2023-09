Antiquitäten, Pflanzen oder Selbstgemachtes: Pünktlich zum Ende des Spätsommers veranstalten zahlreiche Gemeinden im Kreis Segeberg abwechslungsreiche Herbstmärkte. Das sind die Termine und Orte im Überblick.

Kreis Segeberg. An den Bäumen färben sich die ersten Blätter rot, in zahlreichen Schaufenstern grinsen einen wieder Kürbisse an und auch die Temperaturen sinken. Es wird also Zeit, den kuscheligen Pullover aus dem Schrank zu kramen und die gemütliche Jahreszeit mit einem Besuch auf einem Herbstmarkt einzuläuten. Ob in der Wassermühle in Klein Rönnau oder auf dem traditionellen Landgestüt Traventhal – im Kreis Segeberg laden zahlreiche Veranstaltungen zum Verweilen ein.