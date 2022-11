Diese beiden Boote sorgten am Mittwochmorgen für Aufregung - und für einen Großeinsatz der Rettungskräfte. Spaziergänger hatten befürchtet, dass Menschen in Gefahr sein könnten.

Zwei Boote auf dem Großen Segeberger See, aber weit und breit kein Mensch zu sehen: Diese Konstellation hat am frühen Mittwochmorgen in Bad Segeberg zu einer Großalarmierung der Rettungskräfte geführt. Sogar ein Hubschrauber war im Anflug. Am Ende stellte sich das Ganze als harmlos heraus.

