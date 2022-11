﻿Hier gibt es die stimmungsvollsten Weihnachtsmärkte im Kreis Segeberg

Kreis Segeberg. Kleine Basare oder große Weihnachtsmärkte, eintägig, am Wochenende oder sogar mehrere Wochen lang: Im Kreis Segeberg gibt es dieses Jahr trotz Corona und Energiekrise eine Vielzahl an Weihnachtsmärkten mit teils unterschiedlichen Schwerpunkten. Wer es groß und städtisch mag, kommt in Norderstedt auf seine Kosten, wer Gutshöfe bevorzugt, ist in Kisdorf oder Stocksee richtig. Wer auf Livemusik steht, findet in Kaltenkirchen den passenden Markt – und wer Tiere liebt, sollte Eekholt oder Trappenkamp besuchen. Fakt ist: Für echte Weihnachtsstimmung sorgen die Märkte im Kreis Segeberg auf jeden Fall.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gut Stockseehof

Jahr für Jahr lockt der Weihnachtsmarkt auf Gut Stockseehof viele Besucherinnen und Besucher aus ganz Schleswig-Holstein an. Auch in diesem Jahr wird der Weihnachtsmarkt täglich vom 26. November bis zum 11. Dezember von 11 bis 18 Uhr ausgerichtet. Ungefähr 110 Aussteller verteilen sich auf die beheizte Scheune, das große Weihnachtszelt und das Außengelände des Gutshofs. Mit Weihnachtsgebäck, Geschenkideen, Punsch und Glückwein sorgen sie für vorweihnachtliche Stimmung. Zusätzlich gibt es Leckereien aus der Gutsküche sowie Schmuck und Handwerkliches. Für alle Gäste ab 16 Jahren kostet der Eintritt vier Euro an Wochentagen und sieben Euro am Wochenende. Die Eintrittskarten können im Onlineshop oder an der Tageskasse erworben werden.

Waldweihnacht im Erlebniswald Trappenkamp

Ein Highlight für die ganze Familie ist die Waldweihnacht im Erlebniswald Trappenkamp. Am 3. und 4. Dezember leuchten die Bäume rund um das Waldhaus festlich. Während die Eltern sich an den kulinarischen Hütten stärken, können die Kinder in der Bastelhütte oder auf dem Märchenpfad selbst aktiv werden. Geöffnet ist am Sonnabend von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt liegt bei 13 Euro für Erwachsene und sieben Euro für Kinder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kulinarischer Advent auf Gut Pronstorf

In diesem Jahr fällt der alljährliche Weihnachtsmarkt auf Gut Pronstorf aus. Graf zu Rantzau hätte mit deutlich weniger Besuchern als in den Vorjahren gerechnet. Ganz auf weihnachtliche Aktionen müssen Interessierte allerdings nicht verzichten. An allen vier Adventswochenenden ist als Alternativprogramm der "Kulinarische Advent" geplant – sonnabends von 12 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr. Draußen bieten ausgewählte Aussteller Spezialitäten aus der Region an. Im Gutshaus warten leckere Torten, und in dem festlich dekorierten Pferdestahl serviert die Küche winterliche Speisen. Zusätzlich stehen Weihnachtsbäume vom Förster zum Verkauf.

Lesen Sie auch

Weihnachtsmarkt Kaltenkirchen mit Bühnenprogramm

Diese Jahr wird der Weihnachtsmarkt in Kaltenkirchen wieder etwas größer: Rund um den Grünen Markt und das Rathaus erwarten die Besucher vom 9. bis 12. Dezember rund 20 Aussteller mit Glühwein, Wurst, Gebäck und kreativer Handwerksarbeit. Das Besondere: Es wird auch eine Bühne aufgebaut mit einem vielfältigen Programm. Am Freitagabend tritt Sängerin Gabi Liedtke auf, danach gibt es Musik von DJ Twinpack. Am Sonnabendnachmittag gibt es ein Puppentheater, und der Weihnachtsmann liest Geschichten vor. Abends gibt es Karaoke und Musik der Band Sixty Five. Sonntag geht es mit Puppentheater und weihnachtlicher Musik weiter. Geöffnet hat der Markt am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Sonnabend von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mittelaltermarkt in Bad Bramstedt

Mittelalterlich wird es vom 2. bis 4. Dezember in Bad Bramstedt auf dem Bleeck. Neben vielen bezaubernden Hütten, schöner Beleuchtung und einer großen Tanne vor dem Schloss wird es dieses Jahr wieder einen Mittelaltermarkt geben. Außerdem ist der Aufbau eines großen Festzelts mit ebenfalls vielen Angeboten geplant. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Sonnabend von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Premiere in der Gemeinde Oersdorf

In dem kleinen Ort Oersdorf bei Kaltenkirchen wird die Freiwillige Feuerwehr zusammen mit dem Seniorenclub „Goldener Herbst“ bereits am 18. und 19. November ihren ersten Weihnachtsmarkt veranstalten. Am Freitag von 17 bis 22 Uhr und am Sonnabend von 13 bis 22 Uhr gibt es rund um das Gemeindehaus etwa 20 Buden, in denen Selbstgemachtes von Seniorinnen und Senioren und anderen Dorfbewohnern angeboten werden: Gestricktes, Gestecke, Marmeladen und vieles mehr. Für die Kinder gibt es Waffeln und Stockbrot. Die Feuerwehr bietet neben Kaffee und Kuchen auch eine Champignonpfanne und Erbsensuppe aus der Gulaschkanone an. Außerdem wird der Weihnachtsmann herumgehen und Süßes verschenken. Der Eintritt ist frei.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Henstedter Weihnachtsmarkt an der Erlöserkirche

Kunsthandwerk, Holzarbeiten und Spezialitäten aus eigener Herstellung gibt es am Sonntag, 27. November, rund um die Erlöserkirche in Henstedt-Ulzburg (Kisdorfer Straße 12) zwischen 11 und 18 Uhr zu entdecken. Im Gemeindehaus öffnet das Kinderland mit Spiel- und Bastelangeboten für die Kleinen – und auch die Tombola-Preisausgabe findet dort statt. In der Erlöserkirche können die Besucherinnen und Besucher besinnlichen Klängen lauschen. Der Eintritt ist frei.

Kleiner, aber feiner Adventsmarkt in Lentföhrden

Der Weihnachtsmarkt am Sonnabend vor dem ersten Advent, 26. November, hat in Lentföhrden schon feste Tradition. An vielen kleinen Ständen rund ums Kulturzentrum (Schulstraße 63) gibt es Kulinarisches und selbstgemachte Sachen, die von Grundschülern, der Landjugend, Vereinen oder Privatpersonen angeboten werden. Wem es draußen zu kalt wird, der kann sich in der Cafeteria des Kulturzentrums bei Kaffee und Kuchen aufwärmen oder besucht gemeinsam mit seinen Kindern die Bastelstube. Geöffnet hat der Markt von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Wintervergnügen in Norderstedt

Vom 23. November bis 22. Dezember lädt die Stadt Norderstedt nach der Corona-Zwangspause wieder zum „Wintervergnüngen“ auf die Rathausallee und den Post-Vorplatz ein. Täglich von 12 bis 20 Uhr (donnerstags, freitags, samstags bis 21 Uhr) gibt es auf dem großen Weihnachtsmarkt alle kulinarischen Klassiker mit Fokus auf Regionales und Biologisches sowie ein buntes Programm mit Musik und Aktionen. Ein Highlight ist sicherlich das nostalgische Kinderkarussell. Weiterhin gibt es eine Wunschzettelaktion, das Charity-Projekt „Advent im Schuhkarton“ – und am 6. Dezember kommt sogar der Nikolaus vorbei und verteilt kleine Überraschungen an die Kinder. Der Eintritt ist frei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 24. Dezember wird "Wildweihnacht" in Eekholt gefeiert. © Quelle: Wildpark Eekholt

Weihnachtsmarkt im Margaretenhoff Kisdorf

Schon seit 2008 findet rund um das wunderschöne Kultur- und Dorfhaus Margaretenhoff in Kisdorf der Weihnachtsmarkt statt. Der Margaretenhoff wird vom 18. bis 20. November besonders hell im Lichterglanz strahlen. Rund 70 Aussteller bieten dort ihre kreativen Waren an. So gibt es unter anderem selbstgebackenes Brot, handgefertigte Pralinen und Seifen, gedrechselte Holzarbeiten, Adventsfloristik, Schafsfelle, Liköre oder Öle. Geöffnet hat der Markt am Freitag von 16 bis 21 Uhr, am Sonnabend von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Weihnachtsmarkt mit Gurken in Alveslohe

Vor dem Bürgerhaus in Alveslohe wird es am Sonnabend, 19. November, weihnachtlich. Zwischen 15 und 20 Uhr gibt es Glühwein, Punsch, gebrannte Mandeln, Handwerkskunst – und einen Gurkenstand. Um 15.30 und um 17 Uhr spielt das „Simsalagrimm“ Puppentheater. Der Eintritt ist frei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wildweihnacht und Fackelwanderungen in Eekholt

Etwas ganz Besonderes bietet seit vielen Jahren der Wildpark Eekholt in Großenaspe: Am Heiligabend, 24. Dezember, wird die „Wildweihnacht“ gefeiert. Dann macht der Weihnachtsmann zwischen 10.30 Uhr und 13 Uhr auch im Wildpark einen Stopp und verteilt Leckereien an die Tiere. Besucherinnen und Besucher können den Weihnachtsmann dabei begleiten und erfahren nebenbei Interessantes rund um die Wildtiere. Außerdem veranstaltet der Wildpark am Sonntag, 27. November, ab 11 Uhr einen Weihnachtsmarkt mit einer abschließenden Feuershow. Besinnlich wird es auch am zweiten, dritten und vierten Advent bei den Fackelwanderungen durch den Park, jeweils ab 15 Uhr. Die Veranstaltungen sind im Eintrittspreis für den Wildpark enthalten.