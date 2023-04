﻿„Wertschätzung und Achtung“: Segeberger Jäger wollen den Wolf respektieren

Der Wolf gilt mancherorts als „Nahrungskonkurrent“ und „Mitjäger“ in den Jagdrevieren. Ob das nachgewiesene Wolfspaar im Segeberger Forst inzwischen für Nachwuchs gesorgt hat, wird sich voraussichtlich erst in den nächsten Monaten feststellen lassen.

Kreis Segeberg. Vermehrtes Vorkommen von Wölfen in den Revieren des Hochwildringes Segeberger Heide, Jagdstrecken beim Schwarzwild, eher geringe Erfolge auf den Gemeinschaftsjagden, genetischer Austausch beim Rotwild: Walter Mahnert, Vorsitzender des Hochwildrings Segeberger Heide, nahm in seinem Vortrag viele Themen ins Visier. Über 130 Mitglieder, Vertreter von Jagdgenossenschaften, Kreisjagdbehörde und Ehrengäste kamen zur Jahreshauptversammlung im Summerby-Saloon in Hartenholm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ob wir wollen oder nicht: Der Wolf ist für den Jäger ein Nahrungskonkurrent in dem vom Menschen geschaffenen Lebensraum“, sagte Mahnert. Anpassungsfähigkeit, Verhalten und soziale Strukturen dieser Wildart sollten erkannt und genutzt werden. „Der Wolf hat unsere Wertschätzung, Achtung und unseren Respekt genauso verdient wie jede andere Wildart.“

Die großen, revierübergreifenden Drückjagden seien in der Vergangenheit zum Teil von der Anwesenheit des „Isegrims“ geprägt gewesen. Das Wild habe in Revierteilen gestanden, wo es sonst nicht anzutreffen sei, und fehlte daher in den Teilen, wo es normalerweise erwartet wird. Das habe sich in den Streckenergebnissen niedergeschlagen.

Bildet sich im Segeberger Forst ein Rudel Wölfe?

Im Kerngebiet des Hochwildringes, im Segeberger Forst, ist ein Wolfspaar nachgewiesen worden. Jagdpächter der Eigenjagd Gut Hülsenberg bei Wahlstedt, Carl-Wilhelm Ohrt, hat das Wolfspaar am Rand des Forstes mit der Wildkamera fotografiert. Knapp einen Tag zuvor war eine Wölfin auf der B205 bei Rickling tödlich überfahren worden. Ob das Wolfspaar in der Ranzzeit für Nachwuchs gesorgt hat und sich möglicherweise ein Wolfsrudel in den Landesforsten ansiedelt, wird sich voraussichtlich erst in den nächsten Monaten feststellen lassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rund 130 Mitglieder und Gäste versammelten sich in Hartenholm zur Jahreshauptversammlung des Hochwildringes Segeberger Heide. © Quelle: Karsten Paulsen

Zum genetischen Austausch beim Wild machte Mahnert deutlich, „dass wir als Jäger verpflichtet sind, den Austausch zu fördern, um der zu Missbildungen führenden Inzucht zu begegnen“. Wanderkorridore des Wildes müssten aufrechterhalten werden. „Wir müssen aufmerksam bleiben, wenn es um Baumaßnahmen an oder auf den bekannten Wechseln geht.“

Gemeindevertreter und Abgeordnete sowie die Kreisplanung sollten angesprochen werden. „Wir brauchen eine Dokumentation, eine schnelle Reaktion und vor allem das Verständnis dafür, dass, wenn wir einen wandernden Hirsch und seine Adjutanten nicht erlegen, für den Erhalt der gesamten Rotwildpopulation in Schleswig-Holstein auf Jagd waren.“

Hochwildring Segeberger Heide: Deutlich weniger Wildschweine erlegt als im Vorjahr

Auf den Korridoren verbreite sich, so Mahnert, „natürlich auch unser Schwarzwild“. Im vergangenen Jagdjahr konnten nur 185 Wildschweine erlegt werden. Die Strecke sei deutlich geringer als im Vorjahr, so Geschäftsführer Klaus Heinrich Laß. In den Jagdjahren davor seien es 342, 570 und sogar fast 800 Wildschweine gewesen. Auch Mahnert wies auf das veränderte Verhalten des Schwarzwildes und auf die Schwankungen der Bestände hin, „auf das wir angemessen reagieren müssen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Hegemedaille beim Rotwild empfing Dr. Christian Schadendorf, der in der Eigenjagd Hamann (Gönnebek) einen zwölf Jahre alten 16-Ender-Rothirsch erlegte. Das Geweih (Foto) wiegt 8,8 Kilogramm. © Quelle: Karsten Paulsen

Wenn es in einem Revier keine Wildschweine mehr gebe, heiße es nicht automatisch, dass sie für immer fort seien. Im Hinblick auf den Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) dürfe mit der Bejagung des Schwarzwildes jedoch nicht nachgelassen werden, forderte der Vorsitzende. Dabei habe sich der für die Bejagung von Wildschweinen erlaubte Einsatz von Nachtsichttechnik hervorragend bewährt. Diese dürfe aber nicht zum Freifahrtschein werden, um den jagdlichen Auftrag zu erfüllen.

Jagd im Wandel: Warnung vor immer mehr Technik und Digitalisierung

Der Vorsitzende bemühte auch mahnende Worte. „Bei immer mehr Technik und Digitalisierung in der Jagdausübung müssen wir mehr Raum und Zeit für das Natürliche in unserem Alltag einbringen, um nicht die Verbindung zur Natur, unseren Leuten und uns selbst zu verlieren.“

Lesen Sie auch

Hegemedaillen für die besten Abschüsse im Jagdjahr 2022/23 gingen beim Rotwild an Christian Schadendorf (Eigenjagd Hamann, Gönnebek), beim Damwild an Hans-Jörg Faden (Hasenmoor I) und beim Schwarzwild an Evy Weddern (Eigenjagd Markmann, Klein Kummerfeld).