﻿Experte Markus Ernst verrät: So läuft es hinter den Kulissen der Fernsehshow ab

Bad Bramstedt. Tausende Singles bewerben sich jedes Jahr für die Fernsehsendung „Hochzeit auf den ersten Blick“ von Sat.1. Zwölf von ihnen sind in der 9. Staffel vor den Altar getreten und haben einen Menschen geheiratet, den sie vorher nicht kannten. Dabei haben sie darauf vertraut, dass die Experten anhand wissenschaftlicher Tests einen passenden Partner für sie gefunden haben. Markus Ernst aus Bad Bramstedt ist einer dieser Experten und als Diplom-Psychologe unter anderem für die Auswahl, Auswertung und Interpretation der wissenschaftlichen Tests zuständig.

Herr Ernst, Sie sind in der Fernsehshow „Hochzeit auf den ersten Blick“ psychologischer Experte und bieten auch in ihrer eigenen Praxis Single- und Paarberatung an. Was fasziniert Sie so sehr an Beziehungen?

Markus Ernst: Mich begeistert vor allem, wie gut ich bei der Partnersuche mit psychologischen Testverfahren unterstützen und beraten kann. Früher hätte ich mir nie vorstellen können, als Beziehungsexperte tätig zu sein. Tatsächlich bin ich durch einen Zufall in diesen Bereich gerutscht, als Parship 2007 einen Psychologen zur Beratung der Mitglieder gesucht hat. Durch den Job habe ich bemerkt, wie breit das Gebiet der Beziehungspsychologie ist und wie viele Menschen Schwierigkeiten bei der Partnersuche haben. Diesen Menschen möchte ich helfen.

Und dann hat Sat.1 bei Ihnen an der Tür geklopft.

Ja, an den Moment kann ich mich noch ganz genau erinnern. Während eines Spaziergangs im Herbst 2014 hat mein Handy geklingelt und Sat.1 war dran. Dann haben sie mir erzählt, dass sie für ihre TV-Show „Hochzeit auf den ersten Blick“ einen Psychologen suchen. Mein erster Gedanke war: „Das kannst du nicht machen. Da heiraten zwei, ohne sich zu kennen. So etwas geht nicht.“ Aus Interesse bin ich aber zu dem Casting gefahren und habe gemerkt, wie seriös die Sendung ist. Wir Experten haben bei der Kandidatenauswahl sowie unserer gesamten Arbeit freie Hand, die Redaktion schreibt uns nichts vor.

Teilnehmer bei „Hochzeit auf den ersten Blick“: Singles sind ganz normale Menschen

Wer bewirbt sich denn bei so einer Fernsehsendung?

Das sind ganz normale Menschen, wie du und ich. Menschen, die auf dem normalen Markt auch einen Partner oder eine Partnerin finden würden. Ganz häufig wissen diese Menschen einfach nicht weiter und fühlen sich mit der Partnersuche überfordert. Viele von ihnen glauben, dass sie sich immer für den Falschen entscheiden – wissen jedoch nicht, wieso das passiert. Deshalb wünschen sie sich die Beratung von Außenstehenden. Und die Sendung ist für sie dann das Rundum-Sorglos-Paket.

Die drei Experten und Expertinnen Markus Ernst, Beate Quinn und Dr. Sandra Köhldorfer (von links) sind das ganze Jahr mit den Dreharbeiten und der Bewerberauswahl für „Hochzeit auf den ersten Blick“ beschäftigt – aktuell läuft die Bewerbungsphase für die Jubiläumsstaffel. © Quelle: Sat.1/ Christoph Assmann

Aus Tausenden von Singles die Richtigen auszuwählen, stelle ich mir schwierig vor – wie läuft die Auswahl und das Matching ab?

Erst einmal müssen die Bewerber einige festgeschriebene Kriterien erfüllen, zum Beispiel einen Job ausüben. Bei der Bewerbung bekommen die Singles außerdem einen Link zu unserem psychologischen Testverfahren gesendet. Nach der Auswertung dieser zahlreichen Tests und Analysen laden wir eine Auswahl an Singles nach München zu einem Workshop ein. Dabei liegt der Fokus unserer Analyse darauf, welche Singles gut zueinander passen könnten. In München lernen wir die Singles noch besser kennen und führen weitere Tests durch. Danach reduzieren wir die Anzahl der Singles, laden zu einer Gruppenanalyse ein und besuchen die Singles zu Hause. Parallel dazu finden intensive und tiefgründige Analysegespräche zur Beziehungshistorie und den Wünschen an einen Partner statt. Zum Schluss präsentieren wir drei Experten unsere Matching-Vorschläge und diskutieren intensiv darüber. Nicht immer sind wir alle einer Meinung und wägen dann die Argumente ab. Nur wenn alle Experten hinter der Entscheidung stehen, gibt es ein Match.

Diese Faktoren sind für ein Match entscheidend

Was für Faktoren muss ein Paar mitbringen, damit es gematcht wird?

Ganz viele Menschen denken, dass in einer Beziehung beide Partner möglichst gleich sein sollten. Das ist nicht richtig. Für eine gute Partnerschaft ist eine ausgewogene Kombination aus Unterschieden und Ähnlichkeiten wichtig. Dabei sollten so viele Ähnlichkeiten wie möglich und so viele Unterschiede wie notwendig vorhanden sein. Möglichst ähnlich sollte der Wunsch nach Partnernähe sein, sowohl auf körperlicher als auch emotionaler Ebene. Wenn ein Partnerteil ganz viel Nähe sucht und das andere nur Zeit für sich möchte, kracht es irgendwann. Auf der anderen Seite helfen Unterschiede bei Eigenschaften wie beispielsweise Sturheit. Dadurch entsteht nämlich eine Balance.

Trotz Ihrer wissenschaftlichen Tests ist aus der achten Staffel nur noch ein Ehepaar verheiratet. Kann man Liebe überhaupt wissenschaftlich vorhersagen?

Nein, das geht nicht – wäre doch auch langweilig, oder? Liebe ist etwas sehr Großes und Mystisches. Jeder beschreibt sie anders, und für Liebe bedarf es mehr als nur Ähnlichkeiten und Unterschiede. Was wir aber vorhersagen können, ist, ob zwei Menschen eine gute Basis für eine langfristige Partnerschaft haben. Und aus dieser Partnerschaft kann sich wiederum Liebe entwickeln. Es sind auch schon einige „Hochzeit auf den ersten Blick-Kinder“ geboren worden.

Auch nach der Hochzeit berät Markus Ernst die Paare (hier Dennis und Natascha) bei unterschiedlichen Fragestellungen und Problemen. © Quelle: Sat1

Bei den geschiedenen Paaren hat sich anscheinend keine Liebe entwickelt.

Leider nein. Bei vielen dieser Paare war oft ein Partner dabei, der nicht offen genug war und dem Experiment dadurch keine wirkliche Chance gegeben habt. Das ist im Nachhinein sehr schade, weil die Paare sich dann nicht ausreichend kennenlernen konnten. So wussten sie zu wenig über sich, um herauszufinden, warum sie eigentlich gut zueinander passen. Natürlich wäre es vermessen zu sagen, dass nur die Paare schuld sind, wenn es nicht funktioniert. Wir evaluieren danach auch immer, welche Aspekte wir zu wenig gewichtet oder falsch eingeschätzt haben. Allerdings sollten die Teilnehmenden nicht denken, dass die Liebe vom ersten Tag an da ist. Sie müssen an sich und der Partnerschaft arbeiten, damit sich Liebe entwickeln kann.

Rezept für eine glückliche Beziehung: „Kommunikation ist das A und O“

Was ist denn das Geheimrezept für eine glückliche Beziehung?

Besonders wichtig ist die wertschätzende und respektvolle Kommunikation. Dass ein Paar es schafft, über die Dinge zu sprechen, die ihm wichtig sind, und nicht wartet, bis sich alles anstaut. Außerdem sollten wir von Zeit zu Zeit innehalten und überlegen, was der andere für uns bedeutet. Warum bin ich mit diesem Menschen zusammen und mit niemand anderem? Dadurch führen wir uns vor Augen, was wir aneinander schätzen. Gut für eine Partnerschaft ist es zusätzlich, gemeinsame Werte und Ziele vor Augen zu haben, die man miteinander teilt.

Und worauf sollten Singles achten, wenn sie auf Partnersuche gehen?

Jeder Mensch sollte erst mit sich selbst zufrieden sein, bevor er auf die Partnersuche geht. Dazu gehört, dass die Person allein gut leben kann und den Partner nur als traumhaft schöne Ergänzung sieht. Wichtig ist auch, vor der Suche zu reflektieren, warum die bisherigen Partnerschaften auseinandergegangen sind. Das kann jeder allein machen oder mithilfe von außen. Und zum Schluss sollten wir möglichst entspannt an die Partnersuche gehen. Nicht jedes Date muss der potenzielle Ehepartner sein. Bei einer Party spricht man auch mit mehreren Menschen, ohne gleich große Erwartungen zu haben. Diesen Ansatz sollten wir auch beim Dating verfolgen.