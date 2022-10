﻿Hölzerne Mitbewohner auf dem Hartenholmer Dorfplatz

Nach längerer Corona-Pause konnte in Hartenholm endlich wieder die beliebte „Kultour“ stattfinden, die unter dem Motto „Genuss“ stand. Im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe wurde dann auch der neu gestaltete Dorfplatz eingeweiht, der ein ganz spezielles Gesicht erhielt.

Hartenholm. Vier Tage lang stand in Hartenholm bei der diesjährigen „Kultour“ der gute Geschmack im Vordergrund. So lautete dann auch das Thema „Genuss“. Die Mitglieder des Kultur- und Öffentlichkeitsausschusses hatten dazu verschiedene Programmpunkte organisiert. Ob Gin-, Wein- oder Biertasting, Grillkurse, Backen für Kids oder eine Torten-Vernissage – für Abwechslung war gesorgt. Krönender Abschluss war die Einweihung des umgestalteten Dorfplatzes in der Ortsmitte.

„Ich bin sehr froh, dass wir nach der Corona-Pause nun wieder diese äußerst beliebte Veranstaltungsreihe fortsetzen können, die zuletzt 2019 stattfand“, sagte Bürgermeisterin Ingeburg Büge.