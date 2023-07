﻿Holsteiner Fohlenschau: Der wichtigste Termin für Segeberger Züchter

Henstedt-Ulzburg/Struvenhütten. Es ist der wichtigste Termin für die Holsteiner Züchter: die Fohlenschau. Auch für Familie Schmuck aus Henstedt-Ulzburg heißt es am kommenden Sonnabend wieder Daumen drücken. Norbert Schmuck, seine Frau und die Töchter haben vier Fohlen aus dem Frühjahr, die begutachtet werden und sich den prüfenden Blicken der Kommissionsmitglieder stellen. Schneiden sie gut ab, steigt der Preis und potenzielle Käufer werden aufmerksam.

„Mit Wyona haben wir vor rund 15 Jahren unsere Zucht begonnen“, sagt Norbert Schmuck. Die Stute, inzwischen 18 Jahre alt, steht entspannt auf der Weide hinter der großen Gärtnerei, die die Familie Schmuck in Götzberg betreibt. Die Fliegen ärgern die große Holsteinerin, dazu wirbelt ihr aktuelles Fohlen übermütig herum. Die vier Fohlen stehen mit ihren Müttern auf der Weide und knabbern am Gras. Zum Wasser gehen sie bei dieser Hitze oft. „Ich muss gleich nachfüllen“, sagt Norbert Schmuck.

Holsteiner Zucht als Ausgleich zum Beruf

Neben seinem Beruf ist die Pferdezucht ein Ausgleich für ihn und seine Familie. „Meine Frau und ich sitzen oft abends auf unserer Bank an der Weide und schauen den Pferden zu“, sagt der 63-Jährige, der schon als Kind mit Tieren aufgewachsen ist. Die Liebe zu den Holsteiner Pferden wurde geweckt, als seine Töchter als Jugendliche mit dem Reiten begannen. Auf die Ponys folgte die erste Holsteiner Stute. Und der Wunsch, in die Zucht einzusteigen. „Ich habe viel von alten Züchtern gelernt“, sagt Norbert Schmuck.

Freier Eintritt bei der Fohlenschau Auf der Hengststation Bredenbekshorst in Struvenhütten sind Pferdeinteressierte am kommenden Sonnabend, 15. Juli, willkommen. Ab 10 Uhr werden die Fohlen der Holsteiner begutachtet und bewertet. Etliche Züchter aus der ganzen Region kommen dafür mit ihren gut 80 erst wenige Wochen alten Holsteinern samt deren Mutterstuten zur Hengststation und werden vorgeführt. Der Eintritt ist frei. Es gibt Essen und Getränke.

Bei der Auswahl des Hengstes achtet er darauf, dass sie sportlich erfolgreich sind und vom Typ her gut zu seinen Stuten passen. „Wenn ich eine eher kleine Stute habe, brauche ich einen großen Hengst, um ideale Fohlen zu bekommen“, nennt Schmuck ein Beispiel. Außerdem lassen sich Fohlen mit guter Blutlinie besser verkaufen, gibt er zu. Letztlich will Schmuck den Holsteiner Nachwuchs an den Mann bringen und sich als Züchter einen guten Namen machen. Ein Traum wäre es, einmal als Züchter des Siegers der Hengstkörung ins Rund der Neumünsteraner Holstenhallen treten zu dürfen. Überwiegend ins Ausland sind bisher die Schmuck-Fohlen gegangen und haben in Frankreich, Schweden, Dänemark und Italien ihren Weg gemacht.

Holsteiner Stuten werden auf der Hengststation künstlich besamt

Seine Familie überlasse ihm die Auswahl des Deckhengstes. „Im Winter mache ich mir dazu Gedanken“, sagt Norbert Schmuck. Im Frühjahr kommen die Fohlen zur Welt, wenn die Stute gesund und munter ist, wird sie dann im April oder Mai erneut künstlich besamt. Dafür fährt Schmuck zur Hengststation des Holsteiner Verbandes zur Familie Horns in Struvenhütten. „Das ist für uns optimal. Die Familie Horn bietet einen tollen Service“, lobt Züchter Norbert Schmuck.

Wenn der Stichtag der Geburt näher kommt, steigt auch bei Familie Schmuck das Adrenalin. „Das ist die spannendste Zeit“, gibt Norbert Schmuck zu. Die Boxen in seinem Stall sind überwacht, sodass nachts der Alarm im Schlafzimmer des Züchters losgeht, wenn die Stute in den Wehen liegt. Dann heißt es: schnell in die Stallkleidung und ab zum Pferd. „Nach einer halben Stunde steht das Fohlen schon.“ Dieser besondere Moment, wenn es draußen noch dunkel ist und neues Leben geschenkt wird: Auch für solche Augenblicke züchtet Norbert Schmuck.

