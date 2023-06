﻿Holstentherme Kaltenkirchen: So soll die neue Wasserlandschaft aussehen

Kaltenkirchen. Kristallklares Wasser, Pools, Palmen, sieben Meter hohe Panoramafenster, Relax-Flächen, Strohhütten, 32 Grad Lufttemperatur und Tiki-Figuren: Wörter, die den Erweiterungsbau der Holstentherme Kaltenkirchen beschreiben, gibt es viele – und alle klingen nach Urlaub. Ende 2024 soll die neue Urlaubs-Wasser-Landschaft „Paradiesinsel“ fertiggestellt sein – ganz nach dem Vorbild der Polynesischen Inseln.

Die Holstentherme Kaltenkirchen berichteten bei einem Rundgang vom Zwischenstand der Bauarbeiten. „Wir liegen im Zeitplan“, sagt Stefan Hinkeldey, Geschäftsführer der Holstentherme Kaltenkirchen. Die Paradiesinsel mit einer Fläche von knapp 2000 Quadratmetern entsteht auf dem Gelände der Holstentherme in Richtung Freibad-Parkplatz. Es wird eine Urlaubs-Wasser-Landschaft mit 260 Quadratmetern Wasserfläche auf zwei Ebenen. Zwölf Millionen Euro sind für das Projekt in dem Erlebnisbad geplant. Auch der Finanzplan könne nach jetzigem Stand eingehalten werden, so Hinkeldey.

Holstentherme Kaltenkirchen zählt 30 Prozent mehr Besucher im ersten Quartal 2023

Im Sommer 2022 erfolgte der erste Spatenstich, knapp ein Jahr später ist in groben Zügen erkennbar, wie die Paradiesinsel in der Holstentherme Kaltenkirchen aussehen soll. Der Rohbau des doppelstöckigen Pools ist fertig. Hauptsächlich wurde zunächst aber im Kellergeschoss gearbeitet, dem Herz des Erlebnisbades, in das die gesamte Technik eingebaut wird, die das Bad betreibt.

Die Therme in Schleswig-Holstein ist dafür bekannt, regelmäßig in das Erlebnisbad zu investieren, ob in Saunalandschaften, Sanierungen oder Attraktionen. „Der aktuelle Erweiterungsbau ist auch notwendig“, sagt Hinkeldey: „Allein im ersten Quartal dieses Jahres konnte die Holstentherme mit über 182 000 Menschen rund 30 Prozent mehr Gäste empfangen als im Vergleichszeitraum 2022.“

Mehr als 600 000 Gäste besuchen die Holstentherme Kaltenkirchen zum Schwimmen, Saunieren, Trainieren oder Relaxen im Jahr. An absoluten Spitzentagen besuchen das Haus inklusive Freibad schon mal bis zu 4000 Gäste. Zudem schreibt die Holstentherme regelmäßig eine „schwarze Null“, arbeitet also nicht defizitär, wie es viele andere Erlebnisbäder in Deutschland tun. „Das wollen wir auch so beibehalten und damit rechnen wir auch“, sagt der Geschäftsführer.

Doch mit der Paradiesinsel ist noch lange nicht Schluss, was die Erweiterungspläne der Holstentherme betrifft. Erst vor wenigen Wochen hat die Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH das benachbarte Hotel Dreiklang gekauft, das einige Monate zuvor wegen hygienischer Mängel in der Küche in die Schlagzeilen geriet. Als Holding haben die Städtischen Betriebe der Holstentherme das Hotel verpachtet. Ziel dieses Kaufs ist es, das Hotel künftig mehr in den Betrieb der Holstentherme zu integrieren. Auch wenn die Pläne noch nicht konkret sind, weiß Hinkeldey schon, wohin es gehen soll: „Das Hotel bekommt einen neuen Namen und eine neue Ausrichtung“, sagt er: Weg vom Seminar-Hotel, hin zu mehr Wellness. „Irgendwann werden wir hier ein Resort platzieren, das ist dann der finale Schluss“, so Hinkeldey.

Holstentherme sucht Personal

Die Entwicklungsmöglichkeiten der Holstentherme Kaltenkirchen sind durch den Kauf des Hotels inklusive des großen Grundstücks an der Norderstraße enorm gestiegen – die Investitionen werden auch in den kommenden Jahren nicht abflauen. Auf die Eintrittspreise sollen sich die hohen Investitionen aber nicht auswirken, sagt Hinkeldey: „Wenn es Erhöhungen gibt, dann aus wirtschaftlichen Gründen, wie höhere Kosten bei Energie, Waren oder Personal.“ Der Eintrittspreis in die Holstentherme Kaltenkirchen wurde zuletzt Anfang 2023 erhöht.

Mit der Eröffnung der Paradiesinsel Ende 2024 werden auch Mitarbeitende eingestellt – 20 bis 25 in Teil- oder Vollzeit, schätzt Hinkeldey. „Die Angestellten dürfen sich bei uns aussuchen, wie viel sie arbeiten wollen. Von Minijob bis zur 42-Stunden-Woche ist bei uns alles möglich.“

Die Holstentherme Kaltenkirchen sei ein guter Arbeitgeber mit einem „schönen Arbeitsumfeld und tollem Kollegium“, so der Geschäftsführer: „Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen identifizieren sich mit unserem Haus, hier gibt es ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl.“

