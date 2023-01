﻿Honda-Cup: Fabian Landvoigt macht Turniersieg des SV Todesfelde perfekt

Am Ende setzte sich der Favorit beim 25. Honda-Cup des TSV Bornhöved durch. Bis die Oberliga-Fußballer des SV Todesfelde den Siegerpokal in die Höhe recken durften, mussten sie ein hartes Stück Arbeit ableisten. Mit Fabian Landvoigt besaß der SVT einen Torwart, der nicht nur mit seiner Kernkompetenz begeisterte.

Bornhöved. Die Laune war gut bei Fabian Landvoigt. Sehr gut sogar. „Das ist auch genau die richtige Torgröße für mich“, flachste der Keeper des Fußball-Oberligisten SV Todesfelde. Landvoigt, einer der besten Schlussmänner im Land und ein Meister seines Faches im auf dem Feld im Freien 2,44 Meter hohen und 7,32 Meter breiten Kasten, hatte in der Halle ein nur fünf mal zwei Meter großes Tor zu hüten. Dies tat er aber einmal mehr mit Bravour. Seine beiden wichtigsten Paraden gelangen dem 1,80 Meter großen Torwart im Finale des Hallenturniers des TSV Bornhöved um den Honda-Cup gegen das stark besetzte Freizeitteam des FC Kiris. Nach torloser regulärer Spielzeit parierte er im Entscheidungsschießen die Versuche von Leon Neuman und Kilian Utcke. Und nicht nur dies: Landvoigt verwandelte den letzten Neunmeter höchst persönlich, machte seine Mannschaft damit zum Turniersieger und um 650 Euro Siegprämie reicher.

Sieger SV Todesfelde am Finaltag manchmal ideenlos

Mit den Todesfeldern setzte sich der Favorit beim fünftägigen Wettbewerb unterm Hallendach durch. Überzeugt hatten die Blau-Gelben, die am kommenden Sonnabend beim SHFV-Hallenmasters in der Kieler Wunderino-Arena als Titelverteidiger an den Start gehen werden, nicht immer. Fand auch Trainer Sven Tramm. „Unsere Vorrunde war stark“, resümierte er. „Am Finaltag wirkten wir aber leider etwas ideenlos und haben viele einfache Bälle verloren. Im Hinblick auf das kommende Wochenende werden wir uns steigern müssen.“

Verletzung von Niklas Stehnck überschattet Erfolg

Richtige Freude wollte beim Trainer über den Turniersieg nicht aufkommen. Der Grund: Im letzten Zwischenrundenspiel gegen das Gastgeber-Team der FSG Saxonia (1:2) zog sich Niklas Stehnck eine schwere Fußverletzung zu und musste zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Dass Stehnck mehrere Wochen ausfallen wird, gilt jedoch als sicher. „Und deshalb würde ich den Turniersieg auch für einen gesunden Nicky Stehnck eintauschen wollen“, so SVT-Coach Tramm.

FSG Saxonia mit starkem dritten Rang

Während sich beim Sieger ein großer Wermutstropfen in den Freudenbecher gemischt hatte, strahlte Jürgen Muus über das ganze Gesicht. Der Trainer der Verbandsliga-Fußballer der FSG Saxonia hatte mit seinem Team den dritten Rang belegt. „Die Jungs waren heiß und haben ihre Sache richtig gut gemacht“, lobte der Coach, der einräumte, kein großer Freund des Hallenfußballs zu sein. Deshalb hatte er das Heft des Handelns mehr oder weniger seinen Spielern übergeben und schlüpfte hinter der Bande in die Beobachterrolle. „Wir haben einen souveränen Auftritt und dank unseres guten Miteinanders auch sehenswerten Fußball geboten. Das hat Spaß gemacht.“

Finaltag des Honda-Cups in Zahlen Zwischenrunde – Gruppe A: 1. SFC Schnee 10:3 Tore/7 Punkte; 2. FC Kiris 13:5/6; 3. TuS Tensfeld 11:8/4; 4. AKM Lübeck 5:23/0; Gruppe B: 1. FSG Saxonia 8:4/9; 2. SV Todesfelde 11:4/6; 3. SVT Bad Oldesloe 5:6/3; 4. TuS Jevenstedt 5:15/0. Halbfinale SV Todesfelde – SFC Schnee 2:1 1:0 Rafael Krause, 2:0 Sören Gelbrecht, 2:1 Benny Soares. FSG Saxonia – FC Kiris 4:5 n.E. 1:0 Lukas Kock, 1:1 Lenny Griesmann. Spiel um Platz drei FSG Saxonia – SFC Schnee 5:3 n.E. 1:0 Lukas Kock, 1:1 René Bossert. Endspiel SV Todesfelde – FC Kiris 3:2 n.E.

Daniel Hahne bester Keeper

Versüßt wurde der Saxonen-Spaß zudem mit einer Prämie über 200 Euro und einer Einzelauszeichnung für Daniel Hahne. Er wurde zum besten Torhüters des Turniers gewählt. Fairste Mannschaft war das Freizeitteam des SFC Schnee. Zum erfolgreichsten Torschützen der Zwischen- und Endrunde avancierte Todesfeldes Rafael Krause mit fünf Toren.

Dirk Ruckpaul rundum zufrieden

Das Fazit der Turnierverantwortlichen um Dirk Ruckpaul und Oliver Schürmann fiel durchweg positiv aus. „In den Jahren vor Corona hatten wir oft Schwierigkeiten, das Teilnehmerfeld voll zu bekommen“, erinnert sich Ruckpaul, der sich diesmal vor Meldungen kaum retten konnte. „Die lange Winterpause von Ende November bis Anfang März sorgt wohl dafür, dass viele Mannschaften in der Halle aktiv sein wollen.“

Auch die Zuschauerresonanz fiel rekordverdächtig aus. Die Halle war an allen fünf Turniertagen ausverkauft. „Dass wir unsere Wettbewerb wegen eines fehlenden Wochenendes an fünf Abenden austragen mussten, hat sich im Nachhinein als Glücksfall erwiesen“, bilanziert Ruckpaul, der die Veranstaltung gemeinsam mit rund 40 Helfern in Szene gesetzt hatte und einräumte, dass die Woche sehr kräftezehrend für ihn und sein Team war. „Aber der Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt.“