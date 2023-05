﻿Hotel Dreiklang in Kaltenkirchen nach Küchenschließung verkauft

Kaltenkirchen. Nach Gänsebraten-Skandal und Küchenschließung: Das Hotel Dreiklang in Kaltenkirchen wird mit Wirkung zum 1. Juli an die Städtischen Betriebe Kaltenkirchen verkauft. Diese wiederum werden das Objekt an die Holstentherme verpachten. Langfristig wird das Hotel ein neues Konzept erhalten. Im Übergangsverhältnis bleibt die Dreiklang GmbH Pächterin des Hotels Dreiklang.

Vor Monaten geriet das beste Hotel in Kaltenkirchen in den Fokus von Ermittlern und in die Schlagzeilen: Im November 2022 war die Küche im Hotel Dreiklang nach einer Kontrolle durch die Lebensmittelaufsicht des Kreises Segeberg geschlossen und versiegelt worden. Begründung der Behörde: gravierende hygienische Mängel und Gesundheitsgefährdung der Gäste. Hotelbesitzer Uwe Heymann durfte das Restaurant unter seinem Namen nicht wieder eröffnen, weil ein Hauptverfahren gegen ihn lief und noch läuft.

Nach Küchenschließung im Hotel Dreiklang in Kaltenkirchen kam der Gänsebraten-Skandal ans Licht

Wenig später kam heraus, dass gegen Heymann auch Anklage wegen Kundenbetrugs erhoben wurde: Er hatte zusammen mit einer Geschäftspartnerin die Firma „Gourmet-Universum“ geführt. Bei den Gänsebraten des Versandhandels soll es sich im Jahr 2021 nicht um die beworbene Frisch-, sondern um Tiefkühlware gehandelt haben.

Seit Ende Februar ist das Hotel-Restaurant im Dreiklang wieder geöffnet – allerdings unter einer neuen Betreiberin. Sie hatte zuvor das Restaurant geleitet. Ungefähr zu dieser Zeit haben die Kaufverhandlungen begonnen: „Nach nur drei konstruktiven Verhandlungsmonaten zwischen dem Hotel Dreiklang, der Holstentherme und den Städtischen Betrieben Kaltenkirchen wurde am 10. Mai der Vertrag notariell bestätigt“, heißt von der Holstentherme Kaltenkirchen.

Grundstück samt Hotel Dreiklang geht an Städtische Betriebe Kaltenkirchen

Die Städtischen Betriebe Kaltenkirchen wurden 2004 gegründet. Sie dient als Holding für die Holstentherme und die Stadtwerke Kaltenkirchen. Beide sind städtische Gesellschaften mit eigenen, hauptamtlichen Geschäftsführern. Nun gehört das 7500 Quadratmeter große Grundstück an der Norderstraße samt Hotel Dreiklang ebenfalls zur Holding. Über den Kaufpreis sei Verschwiegenheit vereinbart worden.

Das 1999 eröffnete Hotel Dreiklang verfügt über 61 Hotelzimmer, Gastronomie, ein Tagungsgebäude und einen „Bademantelgang“ direkt zur Holstentherme. „Wir nutzen aktuell eine einmalige Chance und sichern uns perspektivisch durch den Erwerb die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung der Holstentherme“, sagt Olaf Nimz, Geschäftsführer der Städtischen Betriebe. Eine Angebotserweiterung verspricht Holstentherme-Geschäftsführer Stefan Hinkeldey: „Wir werden alle Synergien bündeln und ein neues, modernes Hotel-Nutzungskonzept für das Grundstück und die Immobilien erarbeiten.“

Im ersten Betriebsjahr nach dem Kauf werde das Hotel noch vom derzeitigen Betreiber Heymann in einem Pachtverhältnis fortgeführt, um Zeit für die geplante Neuausrichtung zu erhalten.