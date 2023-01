﻿Hubschrauber-Motorenbauer lässt sich in Norderstedt nieder

Norderstedt. Die Safran Helicopter Engines Germany GmbH hat im Norderstedter Büro- und Gewerbestandort Nordport ein 6000 Quadratmeter großes Grundstück gekauft. Wie die Entwicklungsgesellschaft Norderstedt (EGNO) mitteilt, will das auf Hubschraubermotoren spezialisierte Unternehmen 2024 dort seinen Betrieb eröffnen. 70 Mitarbeitenden sollen dort für Verwaltung, Logistik, Wartung und Reparatur von Hubschraubermotoren zuständig sein. Der neue Standort direkt am Flughafen Hamburg bietet dem Unternehmen Platz für Wachstum. Das Grundstück gehört bisher der EGNO, ein kommunales Unternehmen zur Wirtschaftsförderung in Norderstedt.

Safran Helicopter Engines Germany seit 1991 in Hamburg

Safran Helicopter Engines Germany ist seit 1991 in Hamburg ansässig. Es betreut rund 300 Kunden in 29 Ländern. „Unsere Kunden kommen zum größten Teil aus dem Zivilbereich und der Polizei. Aber wir arbeiten auch im Auftrag der Bundeswehr“, sagt Francis Larribau, Geschäftsführer von Safran Helicopter Engines in Deutschland. Das in Hamburg und künftig auch in Norderstedt ansässige Unternehmen wartet und repariert Hubschraubermotoren des französischen Herstellers. Mit der neuen Betriebsniederlassung in Norderstedt könne das Unternehmen der wachsenden Nachfrage besser gerecht werden, so Larribau. Nach Angaben des Geschäftsführers werden rund 60 Prozent aller Turbinen-Hubschrauber in Deutschland mit Motoren von Safran Helicopter Engines betrieben.

Im Norderstedter Nordport entsteht auf 6000 Quadratmeter Grundstücksfläche ein modernes Gebäude für bis zu 100 Mitarbeitende. Über 60 Prozent des Neubaus nehmen die Büroflächen mit annähernd 2000 Quadratmeter ein, Technik und Logistik werden rund 1000 Quadratmeter Geschossfläche beanspruchen. Um städtebaulich attraktiv zu sein, wird der Komplex architektonisch dreigeteilt in Verwaltung, Mittelgebäude sowie einem rückwärtigen Wartungs- und Logistikbereich. Das Gebäude soll klimaneutral betrieben werden.

Safran Helicopter Engines gehört zum französischen Hightech-Konzern Safran S.A. mit den Schwerpunkten Luft- und Raumfahrttechnik, Triebwerke, Ausstattung und Kabinenteile. Mit 79 000 Beschäftigten auf allen Kontinenten erwirtschaftete Safran in 2022 einen Gesamtumsatz von 16,5 Milliarden Euro.