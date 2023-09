﻿Hüttbleks erste Bürgermeisterin hat TV-Show-Erfahrung

Mit der 52-jährigen Yasmin Karamfilov-Thies hat die kleine Gemeinde Hüttblek zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Bürgermeisterin. Die selbstständige Friseurmeisterin und einstige Reality-TV-Showteilnehmerin stammt aus einer Familie, die mit dem Bürgermeisteramt bestens vertraut ist.

Hüttblek. Der Name Thies hat in der rund 380 Einwohner zählenden Gemeinde Hüttblek einen besonderen Klang, wenn man ihn mit dem Bürgermeisteramt in Zusammenhang bringt. Im August 1975 übernahm der heute 82-jährige Hans-Hinrich Thies von seinem Vater Walter, der 20 Jahre im Amt war, den Posten des Bürgermeisters. Und er blieb es 41 Jahre lang, bevor er Platz für Frank Timmermann machte. Doch nach der jüngsten Kommunalwahl trat nun Yasmin Karamfilov-Thies, die 2015 an einer Reality-TV-Show auf Sat1 mitmachte, in die Fußstapfen ihres Vaters Hans-Hinrich.