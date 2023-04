﻿ Osterfeuer in Bad Segeberg lockte 700 Menschen auf die Rennkoppel

Osterrallye für Kinder

Das Osterfeuer auf der Rennkoppel in Bad Segeberg ist Tradition. 700 Segeberger und Heimgekehrte kamen mit ihren Familien ans Feuer. Das Osterfeuer in Bad Segeberg in Bildern.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket