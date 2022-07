Kreis Segeberg. Er gilt als der beste Freund des Menschen, der Hund. Wer diesen treuen Partner mit der kalten Schnauze in seiner Familie aufnehmen möchte, sollte sich die Züchter der Vierbeiner genau ansehen. In einem Ort bei Bad Segeberg wurde vor kurzem eine gewerbsmäßige Rassehundezuchtstätte durch das Veterinäramt des Kreises Segeberg stark eingeschränkt. „Den verantwortlichen Tierhaltern wurde die gewerbsmäßige Hundezucht untersagt beziehungsweise die entsprechende Erlaubnis dafür widerrufen“, teilt Kreis-Sprecherin Sabrina Müller auf Nachfrage von KN-Online mit. Es geht um etwa 30 Hunde einer Rasse, die dort leben.

Damit sei nur noch die Zucht und Haltung von Hunden im privaten, nicht aber im gewerbsmäßigen Rahmen für die betroffenen Besitzer zulässig. „Das heißt, es dürfen insgesamt nur noch bis zu zwei fortpflanzungsfähige Hündinnen gehalten werden sowie maximal zwei Würfe pro Jahr erfolgen“, erklärt Müller.

Innerhalb der Frist die Hundeanzahl massiv reduzieren

Die Hundezüchter, eine Seniorin und ihr Sohn, müssen innerhalb einer Frist, die in Kürze abläuft, die Anzahl der Hündinnen radikal reduzieren. Die Betroffenen haben über ihre Anwälte Rechtsmittel eingelegt und dem Bescheid des Veterinäramtes des Kreises Segeberg widersprochen. Seit 2008 hat die Frau die Genehmigung, gewerbsmäßig Hunde zu züchten.

Vor kurzem erfolgte eine erneute Überprüfung der Zuchtstätte, nachdem die Mitarbeitenden des Veterinäramtes Ende April das letzte Mal dort waren, um die Tiere und die Haltungsform zu überprüfen. Mittlerweile, so heißt es aus der Behörde, seien zwei der Hunde gestorben. Dennoch seien immer noch um die 30 Tiere dort. Aktuell gebe es keine neuen Welpen, teilt das Veterinäramt mit.

Zu einer Beschlagnahme der Hunde – ähnlich wie bei dem Fall der Schafherde in Fuhlenrüe – ist es bisher nicht gekommen, die Tierhalter seien "bemüht, etwas zu tun", heißt es aus dem Veterinäramt. Die Hunde sind draußen in Zwingern sowie drinnen in Transport- und anderen Gitterboxen untergebracht. Genau diese Haltungsbedingungen sowie die Gesundheit der Hunde seien in diesem Fall das Problem.

Verwaltungsgericht entscheidet über Widerspruch

Die beiden Verantwortlichen müssen nun die Anzahl ihrer Hunde – vor allem der Hündinnen – extrem reduzieren. Die Frist läuft in Kürze ab. Es ist bis jetzt unklar, wie das Verwaltungsgericht nach dem Einlegen des Widerspruchs entscheiden wird.

Fürs Veterinäramt des Kreises Segeberg ist die Fall zwar besonders, aber nicht ungewöhnlich. Der Extremfall sei eine Chihuahua-Zucht mit 300 Tieren gewesen. Die kleinen Hunde seien in einer Wohnung gehalten worden.

Was viele Hundebesitzer nicht wissen: Wer mindestens drei fortpflanzungsfähige Hündinnen besitzt, wird automatisch vom Gesetzgeber als gewerbsmäßige Zucht eingestuft. Oder wer mit zwei Hündinnen mindestens drei Würfe innerhalb von zwölf Monaten hat. Theoretisch muss der Tierbesitzer, wenn er Hunde vermehren möchte, vorher beim Veterinäramt eine Genehmigung einholen. Um die zu erlangen gilt es, mehrere Voraussetzungen zu erfüllen. Der Tierzüchter muss einen Stellvertreter haben, sachkundig sein, die Zuverlässigkeit mit einem polizeilichen Führungszeugnis nachweisen und angemessene Haltungsbedingungen vorzeigen können. Das Veterinäramt schaut sich vor Ort die vielleicht künftige Zuchtstätte an und prüft auch den möglichen Hundezüchter.

Auch wichtig: Wo soll die Zucht von Hunden stattfinden?

Ein wichtiger Punkt ist außerdem die Lage der Zuchtstätte. So werde es in einem Neubaugebiet kaum die Genehmigung für eine gewerbliche Hundezucht geben, heißt es aus dem Veterinäramt. Interessierte sollten vor ihrer weiteren Planung mit ihrem zuständigen Bauamt in Verbindung setzen und das abklären. Erst wenn alles korrekt sei, dürfe der Hundebesitzer oder die -besitzerin mit ihren Tieren züchten, teilt die Behörde mit.

Die reguläre Kontrolle der Zuchtstätten ist ebenso wie die von Hundepensionen und Hundetrainern zwar gesetzlich vorgeschrieben, kann aber durch die Mitarbeitenden des Kreises Segeberg aus personellen Gründen gar nicht erfolgen, bedauert das Veterinäramt. Es ist auf Hinweise auf schwarze Schafe angewiesen.