﻿Dreiklang-Restaurant in Kaltenkirchen bleibt zu: Hotelier scheitert erneut vor Gericht

Kaltenkirchen. Die Küche im 4,5 Sterne-Hotel Dreiklang ist rechtmäßig geschlossen worden. Dies hat jetzt auch das Oberverwaltungsgericht Schleswig in letzter Instanz bestätigt – "aus Gründen des Gesundheitsschutzes und zum vorbeugenden Verbraucherschutz", wie Christine Nordmann, Sprecherin des Oberverwaltungsgerichts, erklärt. Das Restaurant in Kaltenkirchen wurde von der Lebensmittelüberwachung des Kreises Segeberg am 18. November mit sofortiger Wirkung geschlossen. Dort seien bei einer unangemeldeten Kontrolle verschiedene Verstöße gegen das Lebensmittelrecht vorgefunden worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Hotelbetreiber Uwe Heymann war gerichtlich gegen die Schließung vorgegangen, scheiterte aber mit mehreren Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht und zog dann, wieder im Eilverfahren, vor das Oberverwaltungsgericht. Formal seien dort zwei Verfahren gelaufen: eines gegen die sofortige Schließung, ein anderes gegen die Versiegelung der Küche, die vom Kreis vollzogen werden musste, weil das Hotel die Küche trotz des Verbots weiter betrieben hatte. „In beiden Fällen wurden die Beschlüsse der ersten Instanz am 16. und am 21. Dezember vom Oberverwaltungsgericht bestätigt“, sagt Nordmann. Mit anderen Worten: Solange das Hauptsacheverfahren läuft, muss die Küche im Hotel Dreiklang geschlossen bleiben.

Gerichtssprecherin zum Restaurant im Hotel Dreiklang: „Solche Dinge haben wir hier noch nicht oft gesehen“

Die Behörde, also der Kreis Segeberg, habe neben der Gesundheitsgefährdung auch eine Wiederholungsgefahr gesehen, was eine sofortige Schließung gerechtfertigt habe, so Nordmann. Die Verstöße seien sehr gravierend gewesen. „Ich glaube nicht, dass wir solche Dinge hier schon oft gesehen haben.“ Nordmann erklärt auch, dass es sich zunächst um vorläufige Verfahren handelt. Das Hauptverfahren läuft noch vor dem Verwaltungsgericht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Als Hotelier und Restaurant-Betreiber ist Uwe Heymann auch Mitglied im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) im Kreis Segeberg. Dessen Vorsitzender Lutz Frank ist entsetzt über den Vorfall im Dreiklang: „So etwas wirft ein schlechtes Licht auf alle Restaurants.“ Ihm fehle jegliches Verständnis für seinen Kollegen: „Bevor die Lebensmittelüberwachung ein Restaurant schließt, müssen schon richtig gravierende Mängel vorgefallen sein.“ In seinen 20 Jahren als Vorsitzender des Dehoga habe er so etwas noch nicht erlebt. Er glaube nicht, dass die Behörde die Küche leichtfertig geschlossen habe: „Ein Restaurant sofort zu schließen, da gehört schon was dazu.“

Gastronom und Dehoga-Kreisvorsitzender Lutz Frank: „So ein Fall wie im Dreiklang wirft ein schlechtes Licht auf alle Restaurants.“ © Quelle: privat

Dehoga begrüßt unangemeldete Kontrollen: „Wir alle lernen daraus“

Lutz Frank kennt die Kontrollen der Lebensmittelüberwachung als Betreiber des Ihlsee Restaurants in Bad Segeberg sehr gut. „Die kommen zwei Mal im Jahr, immer unangemeldet“, erklärt er: „Dabei geht es um den Schutz der Verbraucher, und als solche sehe ich die Kontrollen auch, die sind sehr wichtig.“ Werden Mängel vorgefunden, müssten diese in einem bestimmten Zeitraum behoben werden. So etwas könne immer mal passieren. „Wir lernen daraus auch“, sagt Frank.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob das Restaurant im Hotel Dreiklang wieder auf die Beine kommen kann, bezweifelt Frank: „Es wird viel dazugehören, das Vertrauen der Verbraucher wieder herzustellen.“ Er könne sich vorstellen, dass das nur gelinge, wenn jemand Neues das Lokal übernehmen würde. „Mit neuem Konzept und System“, so Frank. Was die Mitarbeiter des Restaurants betrifft, sieht Frank aber nicht schwarz, auch wenn es ihm für sie leid tut: „Jene, die nicht an den Mängeln beteiligt waren, werden schnell wieder Jobs finden, da sehe ich kein Problem.“

Mangelnde Hygiene im Hotel-Restaurant in Kaltenkirchen: Bestellte Gänsebraten können dennoch abgeholt werden

Bei der Gewerkschaft für Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) habe sich bislang noch keiner der Mitarbeitenden gemeldet, erklärt Sarah Witte, die für den Kreis Segeberg verantwortlich ist. „Nur ein Angestellter ist Mitglied bei uns, und von dem haben wir nichts gehört.“ Je nachdem, was in den Verträgen der Restaurant-Angestellten stehe, könne es sein, dass sie in anderen Bereichen des Hotels eingesetzt werden müssen. „Da kann ein Koch dann auch als Putzhilfe arbeiten“, so Witte. Sollte den Mitarbeitenden gekündigt werden, haben sie nur eine dreiwöchige Frist für eine Kündigungsschutzklage. „Diejenigen sollten sich schnellstens bei der Gewerkschaft melden“, sagt Witte.

Übrigens: Die beim Dreiklang zu Weihnachten bestellten Enten und Gänse werden trotzdem geliefert. Wie eine Mitarbeiterin des Hotels bestätigte, kommen die Braten von einer Cateringfirma, werden also nicht im Hotel-Restaurant zubereitet.