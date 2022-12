﻿Gesundheitsgefährdende Mängel: Küche im Hotel Dreiklang geschlossen

Kleintransporter auf Gegenfahrbahn: B 76 nach Unfall bei Bösdorf zwei Stunden gesperrt

10 000 Euro Schaden und ein verletzter 38-Jähriger: Das ist die Bilanz eines Unfalls auf der Bundesstraße 76 bei Bösdorf am Dienstagnachmittag. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, geriet der Fahrer eines Kleintransporters in die Gegenfahrbahn.