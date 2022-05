Sascha Hehn trägt sich ins Buch der Stadt Bad Segeberg ein. Katy Karrenbauer schaut sich den Schriftzug genauer an. Hehn spielt im neuen Stück den „Ölprinzen“, Karrenbauer eine Treckführerin.

Auf diesen Moment haben die Stadt Bad Segeberg und die Karl-May-Spiele sehr lange warten müssen: Das Ensemble der neuen Inszenierung „Der Ölprinz“ ist da! Am Dienstag wurden Winnetou, Old Shatterhand und Co. im Rathaus von Bürgermeister Toni Köppen offiziell begrüßt.

