Pandemiebedingt ist es über drei Jahre her, dass Bad Bramstedts Miniaturwelt zuletzt der Öffentlichkeit präsentiert wurde. An diesem Wochenende ist es aber wieder so weit. Der Modellbahn-Club der Jürgen-Fuhlendorf-Schule baut seine riesige Anlage auf, am Sonnabend stehen die Signale auf Grün.

Bad Bramstedt.Fast 100 Meter ist die Modellbahnanlage der Jürgen-Fuhlendorf-Schule lang. Der ICE und der „Lange Heinrich“ fahren hier, vorbei an Landschaften, in denen Mais geerntet wird, wo auf der Straße gerade ein Auto verunglückt ist oder Menschen einfach nur ihrem Tagesgeschäft nachgehen. Am Sonnabend kann die riesige Miniaturwelt in der Aula und Mensa des Gymnasiums besichtigt werden.

Die Anlage gehört dem Modellbahn-Club der Jürgen-Fuhlendorf-Schule, ein eingetragener Verein, der nicht nur Schülern des Gymnasiums offen steht. „Wir haben auch Mitglieder aus der Gemeinschaftsschule Auenland“, sagt der stellvertretende Vorsitzende, Jörn Teut. Immer dienstags trifft sich der Club um 17 Uhr. Dann wird geschraubt, geklebt, gebastelt. Die Anlage besteht aus 85 Modulen. Das sind selbst gezimmerte Holzkisten, die umgedreht auf Beinen stehen. Die Module werden zusammengesteckt und ergeben so eine Länge von 98,5 Metern. Das reicht, damit die Bahnanlage sich durch Aula und Mensa schlängelt.

Die Gleise müssen an den Übergängen der Module genau passen. „Sonst entgleist der Zug“, sagt Johan. Er besucht die fünfte Klasse des Bad Bramstedter Gymnasiums. „Ich habe die Gleise an den Enden der Module festgelötet“, erzählt er. Seine Leidenschaft gehört vor allem dem Gestalten der Module. Johann zeigt auf eine Szene, in der ein Maishäcksler sich gerade durchs Feld frisst. „Das Feld war mal eine Fußmatte“, sagt er. Ein paar Module weiter hatte die Straße ein paar Kratzer abbekommen, vielleicht beim Wegstellen der Anlage. Johan hat ein Auto dort platziert, das nur halb auf der Fahrbahn steht. „Hier hat es einen Unfall gegeben, die Kratzer sind die Bremsspuren.“

Zehn Trafos speisen die Anlage in Bad Bramstedt

Eine solch riesige Anlage kann natürlich nicht während des Unterrichtsbetriebs aufgebaut sein. Sie wird – so war es vor der Pandemie – nur ein- bis zweimal im Jahr herausgeholt. Das Himmelfahrtswochenende bot sich dafür an. Seit Mittwochnachmittag ist der Modellbahnclub damit beschäftigt, die Anlage zum Laufen zu bringen, deren Elektrik aus zehn Trafos gespeist wird. Am Sonnabend wird sie der Öffentlichkeit vorgestellt – und dann wieder eingepackt.

Wenn die Anlage steht, muss den neuen Mitgliedern des Clubs erst einmal beigebracht werden, wie sie bedient wird. Jörn Teut – ein Elektrotechniker und Programmierer, der durch seine Kinder zu dem Club gestoßen ist – sitzt vor drei Bildschirmen, auf denen die Anlage schematisch dargestellt ist. Die Schüler bekommen Fernbedienungen in die Hand, die per WLAN mit dem zentralen Rechner verbunden sind. Teut fordert die Schüler auf, einen Zug vom anderen Ende der Anlage zum Hochofen fahren zu lassen. Entsprechend müssen die Weichen gestellt werden. Teilweise laufen sechs Schienen nebeneinander. Wird die Weiche falsch gestellt, kommt der Zug nie am Hochofen an, läuft vielleicht sogar Gefahr, mit einem anderen zu kollidieren.

Ein Modellbahn-Zug kostet schon mal 500 Euro

Die Mitgliedschaft in dem Club kostet 39 Euro im Jahr. „Das ist natürlich zu wenig, um eine solche Anlage zu bezahlen“, sagt Teut. Die Züge gehören deshalb den Mitgliedern, vor allem den Erwachsenen. Gerd Wiechering hat rund 100 Züge in seinem Besitz. Er hatte als Biologie- und Chemielehrer des Gymnasiums 1995 eine Modellbahn-AG gegründet, aus der dann der Verein hervorging. Seit fünf Jahren ist er schon pensioniert, doch in dem Club macht er weiter mit. „Ein kompletter Zug kann schon mal 500 Euro kosten“, sagt er. Abends nimmt er alle Bahnen wieder mit nach Hause. „Solche Werte können wir ja nicht in der unbewachten Schule lassen.“

Die kleinen Züge mit der Spurweite N sind originalgetreue Nachbildungen, zum Beispiel vom „Langen Heinrich“. Das war früher ein extrem langer Güterzug, der, von zwei Dampfloks gezogen, Eisenerz transportierte. „Die vorderen Waggons hatten verstärkte Kupplungen und waren entsprechend gekennzeichnet“, weiß Wolfgang Lux, einer der Erwachsenen im Club. Diese finden sich auch auf dem Minizug wieder.

Die Pandemie hat auch im Modellbahn-Club ihre Spuren hinterlassen. Zwei Jahre lang war er weitgehend inaktiv. „Wir hatten dadurch keinen Nachwuchs mehr und die älteren Jugendlichen haben die Schule inzwischen verlassen“, berichtet Gerd Wiechering. Nur noch neun Schüler sind zurzeit Mitglied. Aber Wiechering ist optimistisch, dass es nun wieder bergauf geht. Dazu soll auch der Fahrtag am Sonnabend, 28. Mai, beitragen. Von 10 bis 16 Uhr können Interessierte die Bad Bramstedter Miniaturwelt besuchen.