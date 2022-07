Seit etwas über einem halben Jahr hat Kaltenkirchen einen neuen Stadtbusverkehr, der in den hvv integriert ist. Am Infomobil des ÖPNV-Anbieters im Ohlandpark und erhalten Bürgerinnen und Bürgern Auskünfte und Antworten. Natürlich dient die Aktion auch der Werbung, denn: Der Stadtbusverkehr wird noch nicht gut angenommen. Warum? KN-online fragte nach.

Kaltenkirchen. Vier Stadtbusse fahren seit Dezember auf zwei Linien im 30-Minuten-Takt durch Kaltenkirchen. Zusätzlich gibt es eine Linie, die als Anruf-Sammeltaxi sonntags das Angebot, welches nun in den hvv integriert ist, ergänzt. Im Gegensatz zum früheren Stadtbusverkehr fahren die Busse nun weitaus häufiger – doch genutzt werden sie nur sehr mäßig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Claudius Mozer, der für den ÖPNV im Kreis Segeberg verantwortliche Geschäftsführer der SVG, hat sich am Freitag den Fragen und Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger am hvv-Info-Mobil (Hamburger Verkehrsverbund) im Ohlandpark gestellt. Das Info-Mobil steht dort auch noch am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr. "Im Kaltenkirchener Stadtbusverkehr ist noch Luft nach oben, das Angebot wird noch nicht sehr gut angenommen", sagte Mozer. Aber das sei nicht ungewöhnlich. Menschen seien Gewohnheitstiere und würden etwas länger benötigen, um sich an Neues zu gewöhnen. "Neue Angebote brauchen ungefähr drei Jahre, bis sie richtig angenommen werden", sagt Mozer, der aber auch zugibt: "Wir hätten uns ein bisschen mehr Zuspruch gewünscht. Aber noch sind wir ruhig."

Eine Bürgerin verwickelte Mozer in ein längeres Gespräch. Sie kritisierte, dass im Westen Kaltenkirchens, an der Barmstedter Straße, eine Bushaltestelle fehle, die es früher mal gab. Mozer erklärte: „Der westliche Bereich der Stadt hat das schwierigste Straßennetz. Es ist schwer, das optimal zu erschließen. Das geht nur am Rand, man kommt nicht mitten rein.“ Generell sei das Straßennetz in Kaltenkirchen schwierig. „Das alte Stadtverkehrsnetz war auch nicht der Renner. Wir haben das Angebot jetzt vervielfacht mit vier Bussen, die gleichzeitig durch die Stadt fahren“, so Mozer. Diskussionen um die Linienführung gebe es aber immer wieder.

Kaltenkirchen hat ein schwieriges Straßennetz

Am Infomobil des hvv gab es auch ein Glücksrad. Als Hauptgewinn winkten 100 Neun-Euro-Tickets für den August. Hat sich das Neun-Euro-Ticket denn positiv auf den Stadtbusverkehr ausgewirkt? „Nein. Das Neun-Euro-Ticket wirkt sich im Linienverkehr kaum aus. Es wirkt hauptsächlich im Bereich Tourismus“, sagt Mozer. Er gibt auch noch zu Bedenken: „Wir haben das neue Angebot in Kaltenkirchen mitten in der Pandemie gestartet. Da waren die Zahlen ohnehin sehr niedrig im ÖPNV.“ Der hvv sei seit diesem Sommer erst wieder auf dem Vor-Corona-Niveau von 2019. „Aber unser Ziel ist ja die Mobilitätswende, wir wollen noch mehr Menschen von den Autos in den ÖPNV holen. Und daran arbeiten wir täglich.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die für Kaltenkirchen neu angeschafften Busse lassen übrigens noch auf sich warten. „Es gibt auch hier Schwierigkeiten bei den Lieferketten. Die Lieferzeiten für Busse haben sich verdoppelt“, informiert Mozer. Bei den Bussen handelt es sich übrigens um Sprinter mit Platz für 30 Fahrgäste. Die neuen Busse sollen dann auch von außen auffälliger aussehen – und vor allem als Stadtbus erkannt werden.