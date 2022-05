Immer neue Probleme im Amt Kisdorf in Kattendorf

Im Amt Kisdorf in Kattendorf tauchen immer wieder neue Probleme auf, jetzt mit dem Personal. Dazu geht es mit der Fertigstellung der fehlenden Jahresabschlüsse einfach nicht voran – mit erheblichen Folgen. Das Gemeindeprüfungsamt des Kreises ist auch bereits tätig geworden, hat sich gegenüber dem Amt zu Differenzen in der Kasse geäußert.

Amt Kisdorf.Im Amt Kisdorf in Kattendorf reißen die schlechten Nachrichten einfach nicht ab. Schon seit sehr langer Zeit kommt man dort mit den Jahresabschlüssen für die neun Gemeinden nicht zu Potte. Das hat weitreichende Folgen für Kisdorf, Struvenhütten, Stuvenborn, Sievershütten, Wakendorf II, Winsen, Kattendorf, Hüttblek und Oersdorf. Sie alle stehen unter einer sogenannten vorläufigen Haushaltsführung. Im Klartext: Sie dürfen nur ihre Pflichtaufgaben erledigen, aber keine Investitionen vornehmen, was Stillstand bedeutet. Und Besserung ist leider nicht in Sicht.

Das musste auch Amtsdirektorin Judith Horn in der Sitzung des Hauptausschusses des Amtes zugeben. Wegen einer Erkrankung konnte sie ihren Bericht nicht persönlich abgeben, sondern ließ ihn von Dennis Ostrowski vom Fachbereich Finanzen verlesen.