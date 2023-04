﻿Hier bleibt Frauen der Badespaß „oben ohne“ noch verwehrt

Kaltenkirchen und Bad Bramstedt

Im Freibad der Holstentherme in Kaltenkirchen ist „oben ohne“ für Frauen nicht erlaubt, weder beim Schwimmen noch beim Sonnenbad. Dort gilt nach wie vor die „übliche Kleiderordnung“. Das trifft zwar auch auf die Roland Oase in Bad Bramstedt zu – doch dort wird es nicht ganz so genau genommen.

