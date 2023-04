﻿In Oering treten nur noch Wählergemeinschaft und FDP an

Markt und mehr

Das Wochenende 6. und 7. Mai markiert in Bad Segeberg den inoffiziellen Einstieg in die Veranstaltungssaison 2023. Nach der Schlagernacht am Sonnabend im Freilichttheater am Kalkberg steigt am Sonntag ein großes Frühlingsfest in der Innenstadt. Auch die Geschäfte haben geöffnet.