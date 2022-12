﻿Weede bei Bad Segeberg: Ins Paradiso kehrt wieder Leben ein

Jahrzehntelang war das Paradiso in Weede ein beliebter Szenetreff. Dann hatte das Kneipen-Restaurant schwer zu kämpfen. In den vergangenen Jahren war es geschlossen. Jetzt gibt es einen Neuanfang. Caspar Heidborn und die Kalkberg-Konsorten freuen sich zudem auf ein besonderes Datum im Mai 2023.

Weede. „Schön, dass wieder Leben in der Bude ist!“ Caspar Heidborn schaut zufrieden auf sein Tageswerk im Paradiso. Im Saal ist ein großes Büfett aufgebaut, die Gäste bedienen sich an kalten und warmen Speisen und scheinen die Atmosphäre beim Advents-Brunch zu genießen. Lange Zeit war das einst beliebte Lokal geschlossen. Eine Pächterin hatte mit ihrem Konzept keinen Erfolg. Paradiso-Besitzer Heidborn musste lange kämpfen, um seinen eigenen Laden zurückzubekommen. Zusammen mit Sina Löhmann und Michael Witt von der Agentur Kalkberg-Konsorten blickt er nun optimistisch in die Zukunft. Gemeinsam wollen sie an alte, erfolgreiche Paradiso-Zeiten anknüpfen, vorerst allerdings nur als Veranstaltungslocation.

Paradiso kann für Feiern aller Art gemietet werden

Ein Start ist gemacht mit den Brunch-Terminen, die noch an den beiden verbleibenden Adventssonntagen angeboten werden. Die Gäste können selbst unter verschiedenen warmen Gerichten von Fisch über Fleisch bis hin zu Rührei auswählen, Salate stehen ebenso bereit wie Aufschnitt- und Käseplatten. Es ist reich gedeckt in dem Saal, dessen Ambiente genau im Wohlfühl-Gleichgewicht zwischen rustikaler Gemütlichkeit und geschmackvollem Deko-Chic liegt. Der Plan ist, das Paradiso langsam, aber sicher wieder in das Gedächtnis zu bringen. „Wir denken erst einmal Schritt für Schritt“, beschreibt es Witt.

Der Saal und die angeschlossenen Gasträume können für Feiern aller Art gemietet werden. Denkbar in der Ausgestaltung der Feierlichkeit ist dann alles bis hin zum Rundum-Sorglos-Service mit Deko und Musik. Das Trio überlegt, auch wieder in Eigenregie kulturelle Veranstaltungen anzubieten.

Vor 40 Jahren als Szenekneipe entstanden

Das war sozusagen die Keimzelle, aus der das Paradiso 1983 entstand. Eine Gruppe von Leuten, die über das Musikmachen zueinander gefunden hatte, verwandelte damals den leerstehenden Dorfkrug in Weede in ein „Kneipen-Restaurant“. Die Bühne im Gastraum war winzig, der Saal damals noch nicht zu gebrauchen. Das Paradiso entwickelte sich zum beliebten Szenetreff. „Das lief bombig“, erinnert sich Heidborn, der in den Anfangsjahren in der Küche stand und dabei auch Kreationen wie das legendäre Pizzabrot erdachte. Später änderten sich die Betreiberverhältnisse, dann gab es einen Pächter, und irgendwann lief es nicht mehr rund.

Corona verhinderte früheren Neustart des Paradiso

Im Jahr 2000 fing Heidborn mit einem Partner neu an, setzte neben einer ausgefeilten Küche auf Konzerte, Theater, Disco-Abende und andere Veranstaltungen im renovierten Saal. Nach zehn Jahren stieg der Partner aus. Caspar Heidborn machte noch sechs Jahre weiter und verpachtete dann den Laden erneut. „Das ging schief, fürchterlich schief.“ Im März 2020 war Heidborn wieder Herr über das Paradiso, hatte zuvor monatelang auf- und ausgeräumt. Alles war bereit für einen Neustart. Dann kam Corona. Die ganze Geschichte des Paradiso wird im nächsten Jahr ausführlich zu erzählen sein, denn dann wird das Kneipen-Restaurant 40 Jahre alt. Anfang Mai soll gefeiert werden.

Kooperation mit den Kalkberg-Konsorten

„Wir denken in die gleiche Richtung“, sagt Heidborn über die Kooperation mit den Kalkberg-Konsorten, deren erstes Ergebnis die Advents-Brunches sind, „wir spinnen viele Ideen zusammen.“ Es erfülle ihn mit Zufriedenheit zu sehen, wie der Saal wieder zu einem „Kommunikationsort“ werde. Etwas, was das Paradiso über Jahrzehnte immer gewesen ist.

Anmeldungen für den Advents-Brunch von 10 bis 14 Uhr an den Sonntagen 11. und 18. Dezember sind möglich unter Tel. 04551/8829940 oder E-Mail an events@kalkberg-konsorten.de. Das Paradiso ist unter www.paradiso-weede.de zu erreichen.